EN VIVO| Karol G en Bogotá: fanáticos acamparon ante la expectativa del concierto

Comienzan a activarse los filtros

Son tres filtros los que regularán la entrada al concierto de La Bichota. El primer comenzó a las 6:00 a.m. aproximadamente, para quienes van a ingresar a la localidad VIP Oriental y Occidental.

​Las localidades Oriental, Norte, Occidental y preferencial comenzaron el ingreso entre 7:00 a.m. y 8:30 a.m. al primer filtro. Aún no hay ingreso al recinto.