El nuevo viaje musical del dúo francés Justice aterriza en el cine

Sobre una estructura flotante compuesta por 13 marcos móviles independientes y paneles giratorios de LED, el dúo francés Justice grabó el documental 'Iris: A Space Opera', otra prueba de ese reconocimiento que los ubica como uno de los mejores espectáculos en vivo de música electrónica contemporánea.



Con la idea de llevar a sus seguidores a un viaje a otro mundo, Xavier de Rosnay y Gaspard Augé decidieron crear una 'ópera espacial' para la gran pantalla, basada en el espectáculo que han llevado alrededor con su tour "Woman Worldwide" con el que promocionan su álbum Woman.

Fue precisamente en el 2017 cuando Colombia fue testigo de dicho concierto cuando la dupla se presentó en la versión de ese año del festival Estéreo Picnic.



'Iris: A Space Opera' llega a las salas de Cine Colombia el viernes 30 de agosto. Xavier de Rosnay, habló con EL TIEMPO y contó algunos detalles de la grabación.



"La idea de que no hubiera público presente en la grabación de la película era hacer que no se generara distracción sobre lo que nosotros estábamos creando. La gente, por supuesto, es una parte importante en el proceso en un concierto y de nuestro proceso como artistas, pero queríamos que toda la atención se enfocara en lo que estábamos haciendo", explica De Rosnay.



Eso fue lo que marcó una diferencia dentro del formato de documental musical. Los artífices de canciones como 'Génesis', 'D.A.N.C.E' y 'Stress' tomaron la decisión de crear toda una atmósfera que sacara a los espectadores del mundo real.

"La película está llena de experiencias, es una producción netamente sensorial y puramente estética. Supongo que algunas personas bailarán en la sala de cine, pero no estoy muy seguro de eso, creo que podrás simplemente sentarte y relajarte. La cinta juega con tu mente y la hace ir a muchos lugares. Está llena de colores, es abstracta", recalca Xavier de Rosnay, quien recalca que no es simplemente una hora de música".



Hemos hecho muchos espectáculos en nuestra carrera, simplemente nos paramos ahí (frente a la cámara) e hicimos lo que sabemos hacer", cuenta el músico, acerca de una experiencia que no tendrá la típica retroalimentación de un concierto en vivo .



"Aunque sea algo audiovisual y no estemos ahí para verlo, la experiencia no es algo muy diferente a como funciona la música. Es igual a cuando sacas una canción o un álbum, la gente escucha tu música y reacciona desde la comodidad de sus espacios. Con Iris… solo esperamos que la gente la gente lo sienta y saque sus propias conclusiones", finaliza.

YARITZA ACERO

Para EL TIEMPO