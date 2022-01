El concierto de Juanes, que se tenía programado para el próximo 26 de febrero en Bogotá, está ‘tambaleando’, pues C&A Eventos, socio comercial de Juanes y Universal Music, interpuso una demanda en contra del cantante paisa por competencia desleal.

La demanda fue interpuesta por medio de la Firma Robledo Abogados, quienes representan al socio comercial. El documento que presentaron ante un juez de Bogotá tiene una solicitud de medidas cautelares inmediatas y urgentes de 24 horas. Esto con el fin de suspender la presentación de Juanes en su gira ‘Origen Tour’.



Juanes no se ha pronunciado sobre la demanda. Foto: EFE

Según la firma de abogados, se tenía acordado que para el 14 de marzo de 2020, en el Movistar Arena de la capital, se realizara el evento. Sin embargo, el avance de la pandemia hizo que las condiciones no fuesen óptimas y se decidió reagendar fechas.



El pasado 14 de enero de este año, Juanes anunció una nueva fecha para su concierto (el 26 de febrero). Pero lo que alegan desde la firma de abogados, es que este cambio en la agenda fue sorpresivo y no lo consultaron previamente con C&A Eventos S.A.S, esto “genera un grave riesgo de incumplimiento frente a los consumidores, proveedores y las diferentes autoridades encargadas de supervisar el concierto, tales como la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Cultura”, dice el comunicado.



Además, aseguran que Juanes y Universal Music mantuvieron contacto sin tener en cuenta sus colaboradores, “esta exclusión de facto de C&A Eventos como productor del concierto constituye un grave incumplimiento del contrato celebrado con el músico en mención y Universal Music lo que configura varios actos de competencia desleal y contrarios a la buena fe mercantil”.



Cómo tal se está demandando por actos de competencia desleal de desorganización, inducción a la ruptura contractual y desviación de clientela. Además, solicitando una millonaria indemnización de perjuicios por el desmantelamiento desleal.



Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial de Juanes o de Universal Music sobre la demanda.

