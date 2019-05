La reinvención de Il Divo

Cuando tenía 17 años, el suizo Urs Bühler empezó a cantar en The Conspiracy, una banda de 'hard rock' que tocaba en su ciudad natal, Lucerna, y con la que incluso alcanzó a grabar un álbum, 'One to One', que lanzó en 1991. Pero el cantante no duró mucho en esa escena, pues empezó a interesarse por la música clásica y decidió formar su voz con la tesitura de un tenor. Mientras se movía en ese circuito clásico, Simon Cowell, un magnate de la industria musical y directivo de Sony Music, lo reclutó para integrar un cuarteto de voz formado por cantantes con diferentes registros que interpretarían canciones desde lo clásico hasta lo popular.

Así empezó la vida de Bühler con Il Divo, la agrupación que complementan el español Carlos Marín (barítono), el estadounidense David Miller (tenor) y el francés Sébastien Izambard (cantante de pop). La banda, que ha tenido una carrera meteórica con interminables giras internacionales y millones de discos vendidos, cambió su trayectoria hace un par de años, cuando los cuatro integrantes se separaron de Cowell y cambiaron de casa discográfica, de Sony Music a Decca Gold, de Universal Music.



Su nuevo trabajo en esta nueva etapa es 'Timeless', en el que reinventan diez clásicas canciones de amor. Este disco los trae por cuarta vez a Colombia, con un concierto que se realizará este miércoles 22 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá. Bühler habló con EL TIEMPO.

En ‘Timeless’ hacen un tributo a grandes clásicos románticos. ¿Por qué eligieron este tema?



Durante quince años hemos interpretado canciones de cada estilo, de cada época, de artistas diferentes, y la verdad es que con Il Divo, con nuestra sensibilidad musical, hemos conseguido tomar casi que cualquier canción y adaptarla a nuestro estilo y hacerla una canción nuestra. Con 'Timeless' hemos buscado, desde 1930 hasta 2010, una canción que nos ha parecido una de las más bonitas de la década; hicimos un arreglo orquestal con las cuatro voces y logramos una compilación que va por los cien años pasados de la música popular grabada, pero todo en estilo Il Divo, y la verdad estoy muy orgulloso del resultado.



Uno de lo temas es ‘Hello’, de Adele, que decidieron cantar en español...

​

La verdad es que cuando escuché 'Hello' por primera vez me gustó mucho, pero yo siempre pensé que se podía ir más allá con este tema. Cuando tuvimos el concepto del nuevo disco, la canción surgió otra vez. Sébastien había dicho hace mucho tiempo que también le gustaría hacer una versión de esta canción. Le preguntamos a Adele y a su mánager si nos daba el permiso de hacer la traducción en español, porque ella es muy protectora de sus cosas, y ella aprobó nuestra versión. Recuerdo bien cuando tuvimos la primera mezcla finalizada, con orquesta, y la escuché en mi casa y pensé: ‘Así es como me imaginaba esta canción’. Estaba muy orgulloso, es un momento de tanta alegría que, después de 15 años, todavía podamos conseguir con Il Divo unas emociones tan fuertes para ti como cantante, y luego espero que para el público también. En los conciertos que hemos hecho desde el año pasado, el repertorio de 'Timeless' funciona muy bien en vivo.



Debe haber un trabajo muy fuerte en hacer los arreglos para volver suyas esas canciones…



Nunca nos ha interesado coger una canción original y hacer una réplica de eso; siempre cogemos la letra y la melodía, y luego me pongo en mi estudio a pensármelo, a trabajar la canción como la siento. Los otros tres hacen lo mismo, luego nos juntamos en el estudio y hacemos algo nuevo que no es la sensación que han tenido Frank Sinatra, Adele o Celine Dion.



Es como siento yo la letra y la música, igual que Carlos, David y Sébastien, y, por eso, sin buscarlo nos alejamos del original y hacemos nuestras propias canciones.



¿Qué ha significado esta nueva etapa para el grupo, con un nuevo sello y sin Simon Cowell?

​

Para nosotros, lo importante es hacer la música, y todo ese proceso del último disco fue superinteresante. La razón de romper con Simon Cowell era que del lado de la discográfica no venía nada, ninguna inspiración, ninguna idea, ningún apoyo de manera creativa, y nosotros hemos dicho: ‘Esto ya no funciona más, lo sentimos’. Nosotros sí tenemos mucho que decir y que cantar todavía, entonces seguimos con nuestras propias ideas; así buscamos el concepto de 'Timeless', buscamos las canciones, hemos ido con la gente con la que habíamos trabajado en el pasado, con los productores, la gente que hace los arreglos, y les hemos dicho que nosotros queríamos hacer un disco. Y así lo hemos hecho, con nuestra propia fuerza y nuestro propio dinero (...) de verdad, ahora más que nunca, Il Divo somos los cuatro, decidimos qué hacemos y cómo sonamos.

Con Il Divo, con nuestra sensibilidad musical, hemos conseguido tomar casi que cualquier canción y adaptarla a nuestro estilo y hacerla una canción nuestra

¿Cuál ha sido el secreto para mantener la misma formación por 15 años?

​

Que los cuatro nos damos cuenta de que es una cosa muy especial que tenemos; claro, cada uno en su tiempo ha tenido su crisis, o la vida ha cambiado mucho en 15 años; pasaron muchas cosas personales, nos hemos casado, divorciado, hemos tenido niños, y todas esas cosas influyen. Además, ahora también estamos en gira más que nunca, casi todo el año estamos de viaje, y juntar eso con la vida privada, con novia, con esposa, con familia, es muy complicado; pero al final de todo sabemos que es una cosa preciosa, única y muy valiosa que tenemos aquí, y por eso nunca la hemos abandonado.



¿Qué queda de esa experiencia del ‘hard rock’ del principio de su carrera?

​

Yo cantaba en un grupo de rock y hacía 'hard rock', un poco como Bon Jovi. Nunca he tenido la voz de los grandes grupos de verdad de 'heavy metal', que eran superagudas; yo casi siempre cantaba con mi voz.



Ahora, lo más gracioso es que canté así con una voz que no estaba educada, que era completamente natural; luego he estudiado canto clásico durante muchos años, y ahora con Il Divo he vuelto a juntar un poco las dos cosas, porque en Il Divo tienes que utilizar todas las facetas, los colores, las posibilidades de expresión que tienes con tu voz; no hay solo una técnica como en el clásico, al final es un grupo pop y lo que interesa es que tú transmitas la emoción de la canción que estás cantando al público, y para conseguir eso, todo está permitido.



Creo que cantar en el Il Divo es una cosa que tiene que ser muy flexible, tienes que saber utilizar tu instrumento de muchas maneras diferentes, y eso te hace un cantante muy rico.

¿Dónde y cuándo?

Il Divo se presentará el miércoles 22 de mayo a las 8 p. m. en el Movistar Arena de Bogotá. Boletas desde 85.000 hasta 320.000 pesos. Informes en TuBoleta.com.



