El lunes comienza preventa del concierto de Il Divo en Bogotá

El próximo 22 de mayo se presentará en el Movistar Arena de Bogotá la agrupación Il Divo, con su gira ‘Timeless’, con la que celebra 15 años de carrera.

Desde las cero horas de este lunes está abierta la etapa de preventa de boletería, que será exclusiva para los clientes de los Bancos Aval (AV Villas, Bogotá, Occidente y Popular).



Las boletas para el concierto van desde $ 85.000 hasta $ 320.000 pesos y la compra se podrá hacer a través del sitio de Tuboleta.com y en los puntos de venta físicos. Además, se habilitará la plataforma Aval Pay de manera presencial o telefónica.

La preventa se prolongará hasta el 12 de abril a las 8:59 a. m. o hasta agotar existencias (para esta se destinaron 7.340 boletas).

Il Divo, que está conformado por Carlos Marín (España), Urs Bühler (Suiza), Sébastien Izambard (Francia) y David Miller (Estados Unidos), es un grupo que nació en el 2003 y se caracteriza por sus versiones de populares canciones.



Fue el reconocido productor cinematográfico Simon Cowell quien tuvo la idea de crear un cuarteto vocal con artistas de varias nacionalidades y de diferentes tesituras de voz (hay dos tenores, un barítono y un cantante pop en la formación).



Cowell ha ideado la formación de otras agrupaciones de gran popularidad como Westlife, Fifth Harmony y One Direction, entre otras.



En una charla con EL TIEMPO, Bühler afirmó que los integrantes de la agrupación se buscaron en 17 países durante dos años.



“Decidimos no tener papeles secundarios sino centrales, hasta que descubrimos qué canción le servía más a cada uno. Duramos cuatro meses hasta hallar el material que debía ir en el primer álbum”, le contó el tenor suizo a este diario.



Durante estos quince años, el grupo ha lanzado ocho trabajos discográficos. El más reciente fue 'Timeless', que incluye diez canciones en español, francés, italiano e inglés. El disco tiene temas como 'Unforgettable', 'Love me Tender', 'Qué bonito es vivir' y 'Angels'.