Haggard trae el ‘metal’ y las sinfonías de nuevo a Bogotá

Hace 10 años, la agrupación alemana Haggard hizo temblar a Bogotá cuando se presentó en Rock al Parque.

Miles de fanáticos del metal y la música clásica se deleitaron con la propuesta que presentó este ensamble liderado por el guitarrista Asis Nasseri, que fue considerada como una de las piezas más delicadas de esa interesante fusión de metal, que también les abre las puertas al folk y composiciones de música medieval.



“Fue una experiencia impresionante en realidad. La audiencia colombiana respondió muy bien y recuerdo ese concierto con mucho cariño”, recordó Nasseri, en una entrevista con EL TIEMPO.



Ahora, él y los 18 músicos que lo acompañan en sus giras quieren emular esa sensación, en el concierto que ofrecerán hoy, en el Auditorio Mayor CUN de Bogotá, a partir de las 8 p. m.

Es un reencuentro que tiene además un elemento adicional de celebración: los 30 años de carrera musical de Haggard, que ha desarrollado un sonido muy profundo y que en su momento se adelantó a lo que hoy están explorando otras agrupaciones en los terrenos del metal sinfónico.



“Creo que el factor especial que tenemos es la manera en la que Haggard trabaja la música, usando instrumentos reales y no samplers o sonidos pregrabados. Ahora, más que nunca, es común que las personas funden bandas y creen material con pistas digitales. Y creo que la experiencia es definitivamente distinta con nosotros”, reconoce Nasseri, adelantando un poco la sensación de “música de verdad, música real”, que se pone como objetivo en cada una de sus presentaciones.



“Tenemos piezas de más de tres minutos de lo que se conoce como música clásica, y cuando compongo ese tipo de material no puedo calcular específicamente cuánto tiempo se va a tardar en interpretarse, porque es tocada por músicos profesionales y eso expande la interacción en vivo de una manera muy interesante”, insiste.

Para él, no se trata de un grupo con acompañamiento musical, sino una orquesta que es capaz de explorar géneros.



No es solo guitarra, bajo o batería tradicionalmente roqueras con una orquesta, sino que “Haggard es una orquesta (…). Ese es el secreto, además de que tocamos en múltiples idiomas (interpretan letras en latín, alemán, inglés e italiano)”, agrega el líder del proyecto musical.



Las guitarras fuertes y la batería intensa en ciertos pasajes exponen una intención de despertar conciencias a través del ritmo, sumado a letras relacionadas específicamente con la historia, el arte, la religión y el libre pensamiento.



Un tejido temático que Haggard desarrolló en álbumes como And Thou Shalt Trust... The Seer; Awaking The Centuries, Awaking The Gods (en concierto en México), Eppur Si Muove y Tales of Ithiria, del 2008.

Todos esos elementos han sumado para que Haggard se haya convertido en una propuesta de culto más allá de Europa y, a la vez, mantengan ese reconocimiento de innovadores y arriesgados al mezclar sonidos en diferentes géneros.



“Recuerda que la música clásica de alguna manera está muy conectada con el metal. Los riffs de guitarra rememoran algunas de las composiciones de autores muy importantes dentro de lo que llaman la música culta”, opina el guitarrista.



Frente a su conexión con países como Colombia, Argentina o México, Asis Nasseri confiesa que siempre ha estado muy agradecido y emocionado de esa respuesta tan positiva a su música.



“Es hermoso cuando algunos jóvenes metaleros nos dicen que se interesaron por la música clásica después de habernos escuchado”, finaliza el guitarrista y compositor.

