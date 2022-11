El Movistar Arena sonó este sábado con corrientes musicales clásicas españolas, integradas a la modernidad del género urbano en la voz de C Tangana, el icónico, y polémico, artista español que puso a miles de jóvenes colombianos a escuchar flamenco.



El reciente ganador del Grammy Latino por la canción ‘Tocarte’ con Jorge Drexler, más que un ‘show’ o un ‘concierto’, hizo una puesta en escena artística basada en su icónico Tiny Desk, con el concepto de la sobremesa española y una banda en vivo acompañando cada una de sus canciones y se llevó el protagonismo en más de una ocasión. Sí Tangana no canta pista.

Los 14.000 asistentes del Movistar Arena se gozaron y cantaron con el artista los temas de su icónico album, ‘El Madrileño (sobremesa)’ entre los que destacaron: ‘Demasiadas mujeres’, ‘Tu me dejaste de querer’, ‘Cambia’ y ‘Me Maten’. Pero también, las canciones ‘Ateo’, ‘Antes de Morirme’ Y ‘una y mil veces’ despertaron la emoción de los espectadores. A continución, le contamos.

¿Qué sucedió en el Show de C Tangana?



El concierto de C Tangana fue un espectáculo sin rodeos. No hubo presentaciones previas, nadie le abrió, ni hubo ‘djs’ animando a la gente para prepararla para el show, nada de eso. Es más, la boleta decía que el show iniciaba a la 10,y a las 10:05, ya estaba comenzando el español a cantar.

Algo poco común en los conciertos en Latinoamérica, sin embargo, no fue necesario tanto preámbulo para despertar la emociones de os 14.000 asistentes.

El cantante español ha creado una carrera basada en la fusión musical. Foto: Andrea Moreno - EL TIEMPO

Si bien, la boleta informaba que el show comenzaba a las 10 de la noche, las puertas del Movistar Arena se abrieron horas antes para que los asistentes disfrutaran un rarito en sus espacios antes del espéctaculo, conforme pasaban los minutos y se llenaba el lugar, la tensión, las emociones y las expectativas de los asistentes crecían cada vez más.

“Mis expectativas es que nos ponga sentimentales con la obra de arte que es sun concierto”, “va a ser una locura, y será uno de los mejores días de toda la vida, ¡vamos!”, “espero repetir lo del Estereo Picnic, pero mucho mejor. Sé que será increíble”, fueron las palabras de Sebastián Alvarado, Sebastián Fuentes y Karen Daniela algunos de los fanáticos llenos de expectativas minutos antes de entrar al concierto.

Minutos antes del show, los fans se mostraban muy emocionados por ver al fin a su artista. pic.twitter.com/Jjy3Rqs79A — Santiago Giraldo (@sasgue300) November 20, 2022

A las 10: 05 inició el espéctaculo con la canción Still Rapping, entrando al escenario acompañado de los sonidos de su banda en vivo y y una demostración de luces azules y blancas que junto con los gritos del público, demostraban una entrada triunfal, que tras una pausa de 2 segundos le da paso a la canción ‘Te Olvidaste’, que originalmente la canta con Omar Apollo.

La primera aparición protagonista de la banda fue su entrada a las 10:10, introduciendo la canción ‘Cambia!’, los ritmos méxicanos del género corrido comenzaron este viaje por los sonidos carácterísticos de latioamérica que C Tangana le ofrece a su público.

Hoy les mostraré por aquí cositas el concierto de C Tangana en Bogotá 😎😭 pic.twitter.com/Z4FfMr7byX — Santiago Giraldo (@sasgue300) November 20, 2022

El escenario, decorando con una escenografía que simulaba un restaurante de clase europeo, hace parte de la experiencia visual que el artista intenta transmitir. A las 10:14 s sienta en una de las mesas del lugar junto con quién le acompaña la guitarra, y canta ‘Comerte Entera’.

A las 10:23, cantó Ateo, la canción original es con Nathy Peluso, pero fiel a que sus seguidores escuchen musica real tocada en vivo, una de las cantantes asistentes, lo acompañó con la canción. Se podría esperar que lo más fácil sería poner solo la pista con la voz de Nathy Peluso, pero no es el estilo del concierto, ni lo que quiere C Tangana.

En las canciones en colaboración, el español prefirió que lo acompañen personas de su equipo de trabajo a poner una pista con el cantante original. Como dije, buscan sonar real. pic.twitter.com/VYZ6Z9LL2R — Santiago Giraldo (@sasgue300) November 20, 2022

Pasadas las 10 media de la noche comienza uno de los momentos más emocionantes de la noche, tambores de la banda anuncian que la siguiente canción será ‘Demasiadad Mujeres’, uno de los éxitos más grandes del artista.

Con un intro de más de un minuto, la canción acelera las emociones de los asistentes al punto de poner el Movistar Arena entero a saltar por la emoción de la canción.

“Estamos muy contentos de estar hoy aquí la verdad. Les diré una cosa, les he cantado una canción llamada nominado, que la compusimos cuando nunca nos nominaban para nada, pero ahora así, ¡ahora tenemos Grammys!”, aseguró al terminar de cantar ‘Me maten’ a las 10:41 de la noche.

“Compuse una canción cuando no nos nominaban para nada. Ahora, nos llevamos Grammys”. pic.twitter.com/kxUgIQTRYp — Santiago Giraldo (@sasgue300) November 20, 2022

Continuando en la mesa que simulaba su Tiny Desk, Tangana interpretó ‘Ingobernable’, un flamenco lleno de sentimiento, para seguir con ‘Sabor a Mi’, originalmente de Luis Miguel.

A las 10:54 cantó ‘Los tontos’, una de sus canciones más famosas y la cual en su fragmento en inglés, permitió cambiar la puesta en escena y cerró así el concepto de sobremesa para que después de una intepretación de una canción española de uno de sus compañeros, C Tangana se parara sobre la mesa y comenzara a cantar ‘Tranquilismo’ una canción de Trap que evoca al C Tangana jóven y rebelde de antes de 2019.

Evocando su pasado en el Trap pic.twitter.com/KGRZvZYqcv — Santiago Giraldo (@sasgue300) November 20, 2022

En parte, el objetivo de la presentación fue brindar una experiencia en la cual el show se sintiera como una película clásica de los años ochentas, por ello, hubo algunas intervenciones narrativas en las cuales el artista no hablaba con el público, como se suele hacer en las pausas, sino que hablaba con los personajes de la historia.

En este caso, la pausa narrativa fue con un mesero que el artista intentaba disuadir para que él le perdonara una deuda a cambio de darle esa noche.

De hecho, era un concierto, pero si solo mirabas la pantalla, parecía una película. pic.twitter.com/Jfnvs2eeGb — Santiago Giraldo (@sasgue300) November 20, 2022

A las 11:11 dela noche, entró la salsa a acompañar la canción ‘Se Están Muriendo de Envidia’ siguiendo así con la muestra de diferentes géneros carácterísticos latinos. El ritmo sorprende, pues la canción inicia como un clásico del folclor español, sin embargo, se transforma después de la Introducción.



‘Tu me dejaste de querer’, una de las canciones más esperadas de la noche, sonó a las 11:26 de la noche un flamenco español que es de los favoritos del público. C Tangana lo cantó en compañía de La Húngara, que con su atuendo gris adornado con perlas que reflejaban la luz, se llevó el protagonismo gracias a su particular voz.

Una llamativa intervención de la canción española se hizo presente a las 11:35, cuando una mujer gitana hizo una interpetación del folclor de su región.

Finalmente, para cerrar su concierto interpretó la primera canción que hizo para su album ‘El Madrileño’ y la que lo motivió a continuar con todo este nuevo concepto musical que lo ha llevado a un reconocimiento mundial, esta canción es, ‘Un Veneno’, originalmente con José Feliciano y Niño de Elche.

Para lograr un cierre como de película, como buscó desde el inicio de su show, los créditos a quienes participaron los hace en la pantalla simulando el estilo de créditos de Hollywood en sus películas antiguas, en unas letras amarillas y con el fondo la despedida de los artes, al ritmo de una versión alargada de ‘Un veneno’, mientras C Tangana y su equipo le dicen “Hasta pronto”. Bogotá.

Los asistentes aseguraron que se cumplieron las expectativas. pic.twitter.com/9HPQ8yRUmw — Santiago Giraldo (@sasgue300) November 20, 2022

“Fue increíble, cumplíó todas las expectativas y le dio gracias al universo por habernos dado hora y media de ‘Puchito’ (otro de los apodos de Tangana), “el concierto pasó para mi en cinco minutos, estuvo perfecto la puesta en escena fue maravillosa, es un personaje que lo hace envolver a uno en esas dos horas maravillosas”, aseguraron Maria Camila y María Alejandra, asistentes del show.

Referencias del Tiny Desk

La cadena de Radio Nacional Pública (NPR por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha desarrollado desde 2008 una serie de conciertos que organiza para el programa All Songs Considered bajo el nombre de ‘Tiny Desk Concerts’. El formato ha tomado gran fuerza en internet, pues su canal de YouTube tiene 7.32 millones de seguidores y ha superado las dos mil millones de visitas, con participaciones de Dua Lipa, Mac Miler, y por supuesto, C Tangana.

Los Tiny Desk desde sus inicios han sido una plataforma para los artistas que les permite obtener mayor reconocimiento, sin embargo, el formato que se solía realizar en Washington en las oficionas de NPR, abrió las posibilidades creativas tras la pandemia, y les permitió montar puestas en escena independientes a sus artistas y convertir así sus conciertos virtuales en toda una experiencia audiovisual.

el tiny desk de C Tangana es una obra de arte — andrea lozada (@andrealozadaax) July 27, 2022

Este fue el caso de C Tangana, su Tiny Desk es uno de los más icónicos de la plataforma, con 38 millones de visualizaciones, superando presentaciones de cantantes como Justin Bieber o Adele, el Español montó una puesta en escena artística innovadora mezclando elementos del género urbano con la cultura tradicional española, dejando huella en la plataforma e Impulsando toda su carrera artística que hasta este año, se ha llevado cinco veces el Grammy Latino.

Imitó su popular Tiny Desk Home en el que comparte la mesa con célebres artistas del flamenco español. Foto: Andrea Moreno - EL TIEMPO

El concepto ‘sobremesa’, estrenado por Tangana en su ‘Tiny Desk’ y que impulsó en parte el reconocimiento del español, lo ha llevado por todos sus conciertos alrededor del mundo, por lo que en cada uno de sus escenarios simula la mesa después de un almuerzo con amigos, el se hace en la mitad y a su alrededor sus músicos entonando sus canciones.

El impacto de esta pieza audiovisual en su carrera lo ha llevado a tratar de recrearlo, de hecho, uno de los objetivos de su show es hacer a los espectadores sentir que presencian en vivo su Tiny Desk.

Este concepto se aprecia desde la entrada, pues el escenario fue decorado con diferentes mesas simulando un restaurante elegante y clásico europeo, con manteles blancos, y meseros elegantemente vestidos. C Tangana cantando en medio de las mesas, bebiendo con los meseros e interactuando con los comensales.

El concepto de la ‘sobremesa’ estrenado en su Tiny Desk, una obra de arte. pic.twitter.com/PVUaSsHIKU — Santiago Giraldo (@sasgue300) November 20, 2022

Al finalizar la interpretación de ‘Demasiadas Mujeres’, Tangana se acomoda en una mesa decorada con el mismo estilo de su Tiny Desk, iluminado con una luz amarilla que simula el sol del atardecer e interpretando la canción ‘Me maten’ con solo los instrumentos qué hay en la mesa.

Es clara la intención de hacer sentir a sus espectadores que están presenciando en vivo ese ‘Tiny Desk’ que ha marcado una gran importancia en su carrera.

Momentos destacados



La primera canción que emocionó de manera estruendosa a los asistentes fue ‘Ateo’ de C Tangana y Nathy Peluso. Cantó acompañado de la cantante Lucia Fernanda Carmona, (hija del cantante Antonio Carmona) quién reemplazó de Nathy Peluso en la pieza musical.

La cantante Lucía Fernanda Carmona, hija de Antonio Carmona, reemplazó a Nathy Peluso en la interpretación de Ateo pic.twitter.com/dBsWQQI4B5 — Santiago Giraldo (@sasgue300) November 20, 2022

Otro momento destacado del concierto fue al finalizar de cantar ‘Demasiadas Mujeres’, Tangana recreó de nuevo su icónico Tiny Desk, con el concepto de sobremesa y tocando con los instrumentos que quienes lo acompañaban tienen a su alrededor, una guitarra, sintetizador, percusiones, y los aplausos y la mesa. Con ello logró uno de los momentos más emocionante de la noche.

También, cantó canciones que sorprendieron al público, pues estan en su repertorio a pesar de no ser de él, entre ellas, cantó ‘Sabor a Mi ’ de Luis Miguel, y también prendió el baile en el coliseo con el merengue ‘Suavemente’.

Desde el viernes en Bogotá

Diferentes usuarios de redes sociales aseguran haber visto al artista en diferentes lugares de Bogotá, entre ellos, una foto del artista ronda las redes sociales asegurando el español habría ido a cenar el viernes en el restaurante Andres Carne de Res.

JUEPUUUUl TENGO A C.TANGANA @c_tangana AL LADOO, MKKKKKK ÓSEA ESTOY QUE ME DESMAYOOOOO 😵🫠 pic.twitter.com/KMWByMm7h3 — LC (@laucamilarc) November 19, 2022

El ultimo show del español antes de cantar en Bogotá habría sido el pasado miércoles 16 de noviembre en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, donde asistieron 20.000 personas.

Del Trap a un nuevo estilo de género urbano ¿tradicional?

Antón Álvares Alfaro, es conocido como C Tangana por sus fans, y dentro de la industría musical española fue apodado como ‘El Madrileño’, un apodo muy sencillo teniendo en cuenta que nació el 16 de julio de 1990 en Madrid. Sin embargo, este apodo dentro de la industría lo motivó a titular así su último y mas exitoso album musical, el mismo que lo llevó al reconocimiento mundial.

“Ha sido el proyecto más ambicioso a nivel creativo que he hecho en mi vida. He intentado utilizar como influencia toda la musica que no había dejado entrar al estudio conmigo. Vengo de la música urbana pero toda la vida he escuchado música de todo tipo”, dijo C Tangana en el podcast Creativo.

Sin embargo, el último album de Tangana ha hecho ruido en la industria, más que por su éxito, es porque no cabe dentro de un género, ya que mezcla sonidos del género úrbano, como beats de reguetón, o uso extremo del autotune, con melodías clásicas españolas, como el flamenco, y hasta introduce ritmos latinos como la banda mexicana.

Debo resaltar que la banda que llevó y que el 90% de lo que escuchamos fue tocado en vivo es de admirar, que bueno que se mantengan esas costumbres y no irse a la fácil de poner una pista y ya. pic.twitter.com/GBWjZv7lvN — Santiago Giraldo (@sasgue300) November 20, 2022

“Viajando por América Latina y Estados Unidos empecé a sentir Una nostalgia de España, de cierto folclor español, y me veía alejándome de lo que yo era realmente. Me di cuenta que había algo en lo tradicional y en la raiz que me estaba llamando.”, añadió Tangana.

El artista, también ha reconocido que en parte lo que lo impulso a atreverse a experimentar escribiendo ‘El Madrileño’, es que sentía que las letras de sus canciones en aquel 2019 ya no lo representaban.

“Sentía que estaba impostando un personaje que era yo de más joven. No podía ser que estuviese toda la semana escuchando a Hector Lavoe o Chavela Vargas, y luego me subo al escenario y me pongo a gritar con autotune y hacer algo que no tiene nada que ver con mi vida”, reconoció el madrileño.

Lo anterior explica la mezcla armónica de géneros que logra C Tangana en su album, en sus canciones se pueden encontrar ‘samples’ de melodías folclóricas españolas de los años sesenta, fragmentos de folclor español moderno, elementos de regueton y electrónica, y letras hablando sobre su vida privada o sus pensamientos filosóficos.

Facebook Twitter Linkedin

Lograron crear una atmósfera con los asistentes como si se estuviese compartiendo la mesa con 'El Madrileño'. Foto: Andrea Moreno - EL TIEMPO

Sus fanáticos también ha recibido muy bien el experimento musical de Tangana.

“Esa mezcla de musica tradicional española con el género urbano que es lo que actualmente gusta mucho a los jóvenes ha sido el éxito. La musica tradicional aquí la escuchan mucho, y además mezclarla con lo que es furor, como regueton, rap, bachata, hace que guste”, asegura Heidy Gómez, una colombiana que reside en España, país donde sus canciones suelen estar en las primeras posiciones de Spotify.

Así mismo, expertos también lo defienden, “Tú me dejaste de querer fue perfecto para abrir esta etapa de ‘El Madrileño’, entre sonidos del flamenco, pop, reguetón; lo nuevo, con lo antiguo”. Explica Julieta Webel, analista musical.

La analista concluye que el álbum es ‘Intergeneracional’, pues la generación más joven puede escucharlo, los padres de esta también, y los abuelos, también. Explica que logra una reconciliación musical (con la generación anterior) que estaba muerta, pues si los jóvenes escuchan Trap, sus padres no pueden entender la música.

Añade también que ‘El Madrileño’ logra un acercamiento de los géneros más folclóricos con las nuevas generaciones, y despierta un interés por esta.

“Comercialmente es una jugada impresionante”, añade la analista.

Además, el álbum también desataca por los artistas internacionales que colaboran pues junta artistas destacados que nunca se habian juntado, pues sus géneros y público están alejados, pero en ‘El Madrileño’ entran a formar parte de toda una pieza musical y artística coherente, enriqueciendo así el formato.

Finalmente, buscando llevar su concepto artístico por el mundo,Tangana llegó a Colombia con su gira por Latinoamérica ‘Sin Cantar ni Afinar tour’, donde tendrá 8 shows en Mexico, Argentina, Chile y Colombia.

El polémico C Tangana

C Tangana comenzó su carrera en el género urbano, particularmente en el Trap español, y como era de esperarse su carrera ha estado marcada por las polémicas. Entre ellas una pelea con el rapero Nega del grupo Los Chicos del Maíz’ en 2015, sus batallas musicales plagadas de insultos y referencias de burla contra otros artistas del género, y ser vetado de eventos públicos en España por la agresividad y contenido sexual de sus letras.

La mayoría de estas polémicas hacen parte de las dinámicas del género urbano del cual hacía parte, y no es muy distinto de las que viven otros artistas similares. Sin embargo, aunque ya no está en la escena del trap español, reconoce que “Yo sin el género urbano no seria nada”, pues fue el estilo que le permitió surgir y comenzar a obtener reconocimiento y llegar a lo que ha logrado hoy.

Por su parte, a sus fans no parece importarle estas situaciones, de hecho en España aseguran que su reputación es positiva. “Tiene una muy buena percepción, está muy bien aceptado en la cultura de acá. La gente realmente le aplaude el arte que manifiesta, no he escuchado comentarios negativos, de hecho tiene mucha acogida en fiestas, radio, reuniones, de todo”, asegura Heidy Gómez, colombiana que reside en España y explicó que escuchar a C Tangana hace parte de su día a día.

Sin embargo, en su última etapa de artista más cercano a la cultura, volvió a crear polémica por su video del sencillo ‘Ateo’ con Nathy Peluso, pues se rodó en la catedral del Toledo, una icónica iglesia de la región. En el video se ve a los artistas bailando bachata en medio de los pasillos del recinto, lo cual ofendió a miles de católicos, quienes señalaron estar ofendidos por el hecho.



Días después, el responsable de permitir la filmación del video, el sacerdote Juan Miguel Ferrer, se vio obligado a renunciar tras la presión de los fieles.

C Tangana, es un artista moderno, que se involucra con el folclor, para demostrar su creativas y demostrar que se puede refrescar la música, a través de la creatividad que también se ve plasmada en sus shows.

SANTIAGO PINZÓN GIRALDO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

Twitter: @Sasgue300