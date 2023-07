Tuvieron que pasar 35 años para que el roquero argentino Miguel Mateos, a quien llamaban ‘El Jefe’ del rock en español, pudiera tomar revancha de la espera de casi 12 horas para intervenir en la primera edición del ‘Concierto de Conciertos Bogotá en Armonía’, realizado el 17 de septiembre de 1988, en el Estadio El Campín, de Bogotá.



Mateos era una de las primeras superestrellas del, por entonces, incipiente movimiento del rock en español o, Rock en tu idioma, como le pusieron los genios del marketing. Por su credenciales roqueras, que incluían éxitos como Mi sombra en la pared, Llámame si me necesitas y Atado a un sentimiento, era la cabeza de un cartel que incluía a Yordano, Los Toreros Muertos, Los Prisioneros, José Feliciano, Timbiriche, Franco de Vita, Océano, Pasaporte y Compañía Ilimitada.



Para la historia quedó como un concierto de rock, pero los que estuvimos allí sabemos que no era, en rigor, un concierto de rock. La mayoría lo recuerda como tal, en parte porque los mejores momentos, los que se quedaron en la memoria colectiva, corrieron por cuenta de los roqueros. Para empezar, está la participación de las dos bandas colombianas, Compañía Ilimitada y Pasaporte.

El cantante y compositor Miguel Mateos regresa con sus grandes éxitos al Campín. Foto: Cortesía: Graciela Beccari

El dúo de Juancho y Piyo tuvo la responsabilidad de comenzar el concierto a las 4:30 de la tarde, del sábado 17. Con sus éxitos Siloé y En la calle pusieron a Bogotá en el camino de los grandes conciertos y de las buenas plazas para espectáculos musicales. En este punto es importante decir que el Concierto de Conciertos se hizo su lugar en la historia no solo por ser el primero de tal envergadura, sino porque fue una válvula de escape para una juventud colombiana que por aquel entonces se encontraba azotada por la violencia del narcotráfico y de la guerrilla.

Ese ambiente espeso y oscuro impidió que los grandes artistas de ese momento, los que encabezan los listados de revistas como Billboard o Rolling Stone, se atrevieran a incluir a Colombia en sus agendas de giras, algo que hoy es pan de todos los días. Visitar a Colombia era un riesgo financiero y también vital, al menos para la mente de los empresarios anglosajones de la época.

Luego de Compañía intervino la banda panameña Oceáno, de la cual casi nadie se acuerda y luego fue el turno de Pasaporte, otra banda bogotana, encabezada por la gran Elsa Riveros, quien no tuvo mejor idea que saludar a los 70 mil asistentes diciendo ‘Bogotá del putas Bogotá’, un grito que terminó siendo una suerte de santo y seña de los que estuvieron en ese concierto.

Piyo y Juancho, de Compañía Ilimitada. Foto: Cortesía del artista

Pasaporte fue una banda que mereció mejor suerte en la vida musical. Tenía todo el potencial para ser una banda modelo MTV, es decir, buenas canciones, buena imagen, buen sonido y una voz líder femenina y carismática. Si hubieran aguantado cuatro años más, cuando se abrió la señal de MTV para Latinoamérica en 1992, seguro hoy serían leyenda, pero les pudo la batalla de los egos y de un éxito temprano.



A medida que avanzaba la noche, se fue notando la inexperiencia de los empresarios, de los músicos, de los técnicos, de la audiencia, de los periodistas, de todos. Ninguno de los 70 mil que estuvieron esa noche en El Campín había vivido una experiencia similar.

El principal problema fue el cambio de escenario entre los artistas, la salida de unos y la entrada de los otros, cada uno con su equipo de producción fue atrasando el cronograma planeado por los organizadores. El punto de quiebre llegó con Los Prisioneros, uno de los más esperados, se demoraron casi hora y media en comenzar. Pero el público les tuvo paciencia porque eran los autores de El baile de los que sobran. Los retrasos se fueron sumando uno a uno hasta que le tocó el turno a Mateos, en la madrugada del 18 de septiembre de 1988, a las 5:30 de la mañana, ante unos 15 mil supervivientes de esta odisea musical.

La reivindicación

La versión 2023 del Concierto de Conciertos, que se realizará este 28 de julio, llega para revindicar a Mateos, pero también para cerrar una brecha musical con varias de las figuras ilustres del llamado Rock en tu idioma, especialmente las que venían de la península Ibérica y que no tuvieron la oportunidad de mostrar en Colombia su talento sobre un escenario.



En esta oportunidad, además de Mateos, el cartel lo integran: Poligamia (con Andrés Cepeda, Juan Turbay, Freddy Camelo, Gustavo Gordillo y Cesar López), Yordano, Compañía Ilimitada, La Unión de Rafa Sánchez, Ekhymosis, Duncan Dhu, La Mosca, Toreros Muertos, El Cuarto Soda, Amistades Peligrosas. Todo un ejercicio de nostalgia para complacer a un público generacionalmente diverso porque, aunque todos los artistas están en la franja de los 45 a los sesenta años, su público seguramente va de los 14 a los setenta. Se trata artistas que forman parte de la banda sonora de la Generación X y que han heredado a sus hijos a través de objetos hoy raros como casetes de cinta magnética o simplemente en sus listas de Spotify en las que, seguramente, se cuelan sus canciones.

Agrupación argentina La Mosca Foto: Cortesía del artista

Y todos, en mayor o menor medida, están activos. El dúo bogotano Compañía Ilimitada tuvo su mejor momento en los años noventa. De alguna manera estuvieron adelantados a su tiempo. Sus integrantes Juan Manuel Pulido y Camilo Jaramillo siguen haciendo música y mantienen vivo el nombre. Yordano, por su parte, fue un portentoso compositor que mezcló el sonido caribeño con la balada pop y dejó clásicos como Manantial de corazón, Perla negra y Bailando tan cerca. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI perdió fuelle y si bien hizo varios discos no tuvieron el mismo éxito. En 2015 le diagnosticaron un cáncer que superó con éxito.

Los Toreros Muertos siempre fue un proyecto musical del humorista español Pablo Carbonell. Su primer disco se llamó 30 años de éxitos y casi cuatro décadas después el chiste se volvió realidad, no tienen mucho material nuevo, pero siguen viviendo de ese álbum.



Y no es gratuito que el cartel del concierto señale La Unión de Rafa Sánchez, porque hay dos La Unión, debido a que el trío se separó en 2020. De un lado quedaron Luis Bolín, compositor principal, y el guitarrista Mario Martínez, y del otro Rafa Sánchez, voz principal. Saber cual es el verdadero La Unión no es importante, dado que la voz de Rafa es tan particular que es imposible escuchar Lobo Hombre en París, sin extrañarlo (aunque se han hecho buenas versiones, es necesario decirlo).

Los Toreros Muertos llegan desde España. Foto: Fernanda Pineda

Duncan Dhu es un grupo que tenía una deuda con Colombia. Su canción En algún lugar es un clásico que todavía suena en la radio. Pero nunca vinieron al país. Lo más cerca fue cuando vino su cantante Mikel Erentxun, quien ha desarrollado una sólida carrera como solista. Vale la pena revisar su discografía porque tiene mucho que mostrar.

El caso deAmistades Peligrosas fue otro chiste que resultó cierto. Cristina del Valle y Alberto Comesaña fromaban, a comienzos de los noventa, un matrimonio feliz, que hizo dos grandes canciones: Me haces tanto bien y Me quedaré solo. Pero el éxito los superó, Cristina quería ser una roquera tipo Bono y apadrinar toda suerte causas perdidas, Alberto tenía sangre punk, su primera banda se llamaba Semen Up. Las diferencias se hicieron insalvables y todo terminó en divorcio y en tribunales.

Durante un tiempo dividieron el nombre geográficamente, es decir para una parte del mundo Amistades Peligrosas era Cristina y otro cantante y para otras Alberto y una cantante. Pero desde hace dos años superaron las diferencias, no son pareja, pero siguen siendo Amistades Peligrosas.

Y de todos los que están en el cartel los amos de La Mosca son los más vigentes, durante años vivieron del éxito Todos tenemos un amor y una suerte de rock cumbiero. Pero el año pasado tuvieron un segundo aire cuando se volvieron la banda sonora que acompañó el triunfo de Argentina en el mundial de futbol de Catar con la canción Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar.



Dejamos de últimos a Poligamia, Atercipelados y Ekhymosis porque, en rigor, deberían cerrar el concierto. Si en 1988 el rock colombiano no tenía nombres para poner en mayúsculas, 35 años después la situación es muy diferente. Poligamia y Ekhymosis no solo marcaron una época a nivel local y aunque no lograron reventar a nivel internacional, sus dos cantantes, Andrés Cepeda y Juanes, son hoy dos superestrellas, capaces de llenar El Campín, por si solos.

Facebook Twitter Linkedin

Los inolvidables Aterciopelados. Foto: Andrea Moreno. ELTIEMPO

Poligamia viene con la formación original y ojalá tengan el detalle de invitar a Elsa Riveros, para que cante con Cepeda la balada Desvanecer. Ekhymosis, por su parte, fue durante muchos años la banda de Juanes y aparentemente se disolvió en 1997, cuando su líder comenzó su carrera como solista. Sin embargo, en el 2012, encabezados por Andrés García, decidieron volver y retomar sus raíces trash metal, línea Metallica. Aunque el sonido actual de Juanes está un poco lejos de las guitarras veloces, su corazón metalero sigue intacto, y no sería extraño que se uniera a sus ex compañeros para hacer algunas canciones. Un retorno que todos esperamos.



Aterciopelados es sin duda es la banda colombiana de rock de mayor alcance internacional. Aunque ya no suenan igual en radio, tienen un público cautivo y siguen formando parte del cartel de los grandes festivales. Cuando se habla de rock colombiano, hay que mencionarlos.



