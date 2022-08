El concierto de Christian Nodal en la ciudad de Cali estaba previsto para el 10 de septiembre. Pero Sarmiento Producciones y Colboletos anunciaron, mediante un comunicado de prensa, que el evento fue cancelado por inconvenientes en temas logísticos, dado que, al parecer, el mexicano ya tenía agendada una presentación en Jalisco, México para esa fecha.

De igual manera, las empresas se disculparon con todas las personas que ya tenían compradas su boletas, por lo que informaron que harán la respectiva devolución del dinero a partir del 5 de septiembre alrededor de las 8:00 a. m.

Por otro lado, el artista conocido por éxitos como ‘Botella tras botella’, ‘No te contaron mal’, ‘Probablemente’; entre otros, sigue agendado para presentarse en Bucaramanga para celebrar los 400 años de la ciudad, como lo ha anunciado Alive productions y su CEO Allan Acosta.



La cancelación del evento en Cali no ha sido la única este año, en Medellín, a finales de marzo y en el país de Bolivia, a finales de junio, sucedió lo mismo.



En dicho país, todo estaba listo para la presentación de Nodal en la ciudad de La Paz, Bolivia. Sin embargo, pocas horas antes de su show, salió un comunicado indicando que el espectáculo no se realizaría por ‘incumplimiento de contrato’, como lo afirmó la compañía JG Music, sin dar mayores detalles.

Según medios locales, horas después de la cancelación, tres personas relacionadas con la organización del evento fueron arrestadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), por presunto delito de estafa.



En cuanto a la ciudad de Medellín, Nodal se presentaría a finales de marzo en el estadio Atanasio Girardot por su gira ‘Forajido Tour’. Pero el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ nunca salió al escenario, pues no le fue posible llegar a la ciudad.



En esta ocasión, el cantante de música popular se pronunció mediante un video en el que pidió disculpas por el inconveniente.



“En el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles, el día de hoy he estado intentando llegar a ‘Medallo’ (Medellín) de todas las maneras posibles y no me he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor. Espero comprendan que esto se salió de nuestras manos”, se excusó el artista.



“Estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarme una noche inolvidable”, agregó y aclaró que allá estaba todo se equipo de trabajo y que los empresarios habían cumplido con todo.

