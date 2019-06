Caifanes fue devoción, poder y nostalgia en Bogotá

Mientras una ola amarilla de fanáticos del,fútbol expresaba una alegría incontenible tras el triunfo de la Selección Colombia al combinado de Argentina en la Copa América , en las entrañas del Movistar Arena mas de 11 mil personas convirtieron su euforia en un coro de amor a la banda mexicana Caifanes que se presentó dejando el 15 de junio de 2019 como una fecha poderosa para los amantes del rock.

Fue un recital lleno en todos los sentidos: lleno de gente, lleno de éxitos y abarrotado de un sensación de reencuentro que no solo avalaba la nostalgia. Caifanes hizo un recorrido por su amplia carrera musical disparando clásicos de muchas de esas etapas de evolución artística, pero con una que otra capa sonora que le dio al viaje un aire de novedad, de vitalidad nueva.



Con afuera, Viento y Dioses consiguieron pintar los primeros trazos de una noche apoteósica. Saúl Hernández, su vocalista, nunca dejo de evidenciar su emoción y su agradecimiento, ante una respuesta con matices de devoción religiosa.



Eso se noto con 'Nubes', 'Para que no digas que no pienso en ti', 'Ayer me dijo un ave' y 'Heridos', esta última, una de sus nuevas composiciones.



'Afuera' tuvo también su baño de reestructuración, junto a la profundidad sentimental de una 'Mátenme porque me muero' o 'Perdí mi ojo de venado', que no defraudaron.



Con 'No dejes que', 'Aquí no es así' y 'La negra Tomasa' la adrenalina subió al límite máximo para una despedida emotiva y grandiosa, que se reflejó en esas sonrisas de mi,es de seguidores del grupo que decoraron los alrededores del Movistar Arena de Bogotá.



Este domingo 16 de junio la experiencia se repite en un nuevo concierto en el que los mexicanos regresarán al escenario con una poderosa carga energética y emocional lista para para una nueva comunión musical, que se repetirá a las 8 p.m. Y que tendrá un valor especial, pues invita a las nuevas generaciones (mayores de 12 años) a volar con un Caifanes inmenso.



