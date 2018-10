Concierto de Armando Manzanero y Mocedades no se realizó en Bogotá

Apenas a una para la realización del concierto del cantautor mexicano Armando Manzanero y el grupo español Mocedades, en Bogotá, quienes ya estaban en el escenario, el teatro ABC, los organizadores debieron suspender el mismo debido a que el empresario no contaba con el permiso de la póliza de multitudes del lugar requerido por el Distrito.

Con todas las localidades vendidas, los asistentes no pudieron ingresar al teatro, se mostraron contrariados por la decisión y exigieron una explicación. El malestar se debió a que no hubo una respuesta rápida por parte de los organizadores.



El empresario ofreció disculpas por las molestias ocasionadas ajenas a la organización al evento programado y anunciaron que se encuentran evaluando todos los motivos reales por los cuales no se permitió la apertura de las puertas por parte de las autoridades.

Este miércoles darán a conocer un comunicado en el que informarán sobre la devolución y las soluciones pertinentes, luego de hablar con los artistas, sobre la posibilidad de reprogramar el esperado concierto en la capital del país o cancelarlo definitivamente.



