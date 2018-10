Aníbal Dos Santos celebra 30 años de música en Colombia

“La viola es como la mamá de los instrumentos de cuerda, existió primero que el violín, pero fue despreciadamucho tiempo". Con esta frase, el músico venezolano Aníbal Dos Santos describió hace cuatro años el instrumento que desde su infancia marcó su camino en la vida.

Santos recordaba que su hermana interpretaba el piano y él, "como para hacer algo", fue muy niño al conservatorio de Caracas y terminó enamorándose de la música.



“Me dijeron que había vacantes para dos instrumentos, el clarinete y la viola, yo me fui por el clarinete pero mi mamá me dijo que mi abuelo había tocado el clarinete y que ella no resistía escucharlo de nuevo. Seguro el pobre tocaba muy mal. Entonces

dije, la viola”, recordó el venezolano.



Este jueves, Dos Santos celebrará 30 años de haber empezado su carrera musical en Colombia, pues desde 1988 es primer viola de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.



Para conmemorar ese aniversario, el músico protagonizará un concierto especial en el Auditorio Fabio Lozano del Centro Cultural Utadeo. En el recital, estará acompañado de sus amigos Leonidas Cáceres y Douglas Isasis (violinistas) y Ana Isabel Zorro (violonchelista).



Los cuatro músicos interpretarán un repertorio compuesto por piezas de Beethoven, 'Dúo para dos anteojos obligato' y la 'Serenata en Re Mayor Op. 8'; y de B Smetana, el 'Cuarteto No. 1 en Mi menor'.



Dos Santos, que nació en Caracas y cuyos padres son portugueses, viajó a Filadelfia en 1982 para estudiar con el violista Joseph de Pasquale. En 1988 culminó sus estudios en el prestigioso Curtis Institute, luego llegó a Bogotá y también se ha presentado en Venezuela, Curazao, Guatemala y Portugal.



El año pasado, estrenó en Latinoamérica el concierto para viola y orquesta de Miklós Rósza con la Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección de Stefan Vladar.

¿Dónde y cuándo?

25 de octubre, 7:30 p. m., en el Auditorio Fabio Lozano del Centro Cultural Utadeo. Entradas: 10.000 pesos.