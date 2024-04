Policía bajó de la tarima al cantante Omar Geles en un concierto en Ibagué, ¿por qué?

La presentación de Omar Geles sería la cereza del pastel del festival de las leyendas vs. la cantina 2024, que se llevaba a cabo en el centro de eventos Néctar Arenas, de Ibagué.

En el concierto también participaban Nelson Velázquez y Jorge Celedón, y Geles era el artista que cerraría la noche. Pero un hecho inesperado ocurrió cuando el artista recién se subía a la tarima.

Primero, le apagaron el sonido ante el desconcierto general. Geles continuó a capella, cantando con los asistentes apartes de su canción 'Cuando casi te olvidaba'. Después, miembros de la Policía aparecieron en la tarima para escoltar al cantante vallenato.

Sucede que los artistas que se presentaron previamente se retrasaron y esto llevó a que Geles saliera a escena después de las 5 de la mañana, que era el horario límite para finalizar el espectáculo.

"Primero me apagaron el sonido porque hasta esa hora era el permiso, mi gente de Ibague siguió cantando mis canciones a capela y no podía ser indiferente, me fui a cantar con ellos y aún así la policía subió a bajarme pero yo seguía cantando a capela con mi gente Ibaguereña y la policía bajándome y la gente acompañándome por el camino, salieron del concierto casi a las 6 de la mañana cantando mis canciones", compartió Geles en su cuenta de Instagram.

El hecho generó inconformidad, no solo en los asistentes al festival, sino entre los internautas que criticaron la actitud de las autoridades y de la organización.

Omar Geles tiene 57 años y es uno de los compositores vallenatos más prolíficos con cerca de 900 canciones. Es recordado por haber formado en los años 80, junto a Miguel Morales, la agrupación Los diablitos. Sus canciones más famosas son Los caminos de la vida, Busca un confidente, Tarde lo conocí (que popularizó Patricia Teherán) o Cuatro rosas (que un éxito en la voz de Jorge Celedón).

A continuación, el video que se hizo viral, del momento en que la Policía escolta a Omar Geles fuera del escenario en Ibagué.