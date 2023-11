Con la premiación, cerrará la semana del Grammy Latino en Sevilla

Los Latin Grammy que se celebran fuera de Estados Unidos, en 24 años de historia, ultimaba desde el miércoles los detalles para todo brille en la noche del 16 de noviembre, esta vez desde Sevilla.

Metros y metros de alfombra roja protegida aún por plásticos se hayan dispuestos a la entrada del Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla, a la espera de la llegada desde la media tarde de este jueves de estrellas globales como Rosalía, Camilo o Maluma que están convirtiendo la ciudad española desde hace días en el epicentro de la música latina.



Como suele ser habitual, la cosecha de premios arrancará mucho antes de que los espectadores puedan seguir por televisión el desfile de sus ídolos o la gran ceremonia, ya que en las horas previas se conocerán los destinatarios de galardones de géneros más minoritarios, como el de mejor álbum de música texana o el de vallenato/cumbia, pero también otros de mayor calado como el de mejor canción rock.

Ana del Castillo, nominada al Grammy Latino a mejor nuevo artista, en una de las antesalas del premio. Foto: José Manuel Vidal. Efe

A las 10:30 p. m. de Sevilla comenzará la “gran noche de la música latina”, como la llama la Academia Latina de la Grabación. Tendrá como anfitriones a la española Paz Vega, el colombiano Sebastián Yatra, la puertorriqueña Roselyn Sánchez y la mexicana Danna Paola.



A lo largo de tres horas, la ceremonia presentará importantes actuaciones de las estrellas en español como Rosalía, el mexicano Carin León o el colombiano Maluma.



El compositor y productor de origen mexicano Edgar Barrera se presenta como la figura de la industria que más gramófonos de estos Latin Grammy 2023 podría levantar, ya que acumula 13 nominaciones, muchas de ellas en las categorías principales.

No obstante, es más probable que los titulares los acaparen las grandes figuras que, además de su talento en composición, ponen su voz y su imagen a las canciones de éxito, como los colombianos Shakira, Karol G y Camilo, cada uno de ellos con siete candidaturas.



Les pisan los talones el argentino Bizarrap, con seis candidaturas, mientras que con cinco aparecen su compatriota María Becerra, el español Pablo Alborán, el puertorriqueño Bad Bunny, Feid y la mexicana Natalia Lafourcade.

Alejandro Sanz, el español que más de estos premios atesora y que también participará en la ceremonia, concurrirá este año como aspirante en dos categorías. Juanes, que es otro de los artistas más premiados en esta ceremonia, aspira, a su vez, a cuatro trofeos.



Especialmente reñida será la categoría de grabación del año con once candidatos, entre los que están No es que te extrañe, de Christina Aguilera; Carretera y manta, de Pablo Alborán; Déjame llorarte, de Paula Arenas con Jesús Navarro; Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, de Bizarrap con Shakira, y Si tú me quieres, de Fonseca y Juan Luis Guerra.



Completan esa lista Mientras me curo del cora, de Karol G; De todas las flores, de Natalia Lafourcade; Ojos marrones, de Lasso; La fórmula, de Maluma y Marc Anthony; Despechá, de Rosalía, y Correcaminos, de Alejandro Sanz con Danny Ocean.



Habrá un espacio en la ceremonia para destacar el premio a la persona del año, Laura Pausini, quien tuvo su propia noche de homenaje en los días previos. Así como los premios especiales, a la trayectoria de artistas como Mijares, Ana Torroja y Soda Stereo,cuyo legado fue recordado el domingo pasado.

EFE / SEVILLA

