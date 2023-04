El maestro Hugo Candelario González Sevillano, fundador y líder del Grupo Bahía, anunció el lanzamiento de 'La Gorgona', un nuevo sencillo con el que hace un llamado a la preservación del Parque Nacional Natural de la isla de Gorgona, ubicada en el Pacífico colombiano.

El tema, que ya está disponible en plataformas como Spotify y YouTube, se solidariza con las voces de líderes y comunidades afrocolombianas, que han expresado preocupación por proyectos como el de la construcción de una estación de guardacostas en la isla de Gorgona.



Desde sus inicios en 1987, el Grupo Bahía se ha caracterizado por exaltar las raíces, el sentimiento y la espiritualidad de la música del Pacífico colombiano, explorando los vínculos entre instrumentos tradicionales y electroacústicos, la selva y la ciudad, la academia y el empirismo; pero conservando siempre el sabor y alegría de esa región.



La agrupación ha grabado seis álbumes, entre los que se destacan temas como 'Te vengo a cantar', 'Remanso inicial', 'El currulao me llama', 'Caderona' y 'Oio pango'. Es, en esencia, un grupo instrumental y vocal en el que predominan el sonido nostálgico y raizal de la marimba de chonta, acompañada por los cununos y el bombo o tambora.

(Tal vez quiera leer: Fernando Montaño: ‘A Buenaventura le bailaría ‘Romeo y Julieta’’)



Elementos de jazz y músicas afroantillanas también afloran en su sonoridad. El Grupo Bahía ha refrescado con talento e innovación los ritmos del Pacífico, brillando desde hace casi 30 años en importantes escenarios de Colombia y del mundo.



Todavía se habla del homenaje que ofreció, en enero pasado, al maestro Adolfo Pacheco en el cierre del Hay Festival Cartagena en el Teatro Adolfo Mejía, donde fue ovacionado por su versión en marimba de “La hamaca grande”.



Hugo Candelario, nacido en Guapi (Cauca) ha sido el timonel de la agrupación, como director, compositor, arreglista, saxofonista y virtuoso de la marimba. Vale recordar que el Grupo Bahía fue ganador de las dos primeras ediciones del Festival de Música del Pacífico, 'Petronio Álvarez', e invitado en 2016 al prestigioso Festival Amsterdam Marimba Weekend, en Holanda. También representó a Colombia en la Semana Mundial del Turismo, Expo Dubái, el año pasado.

(Le puede interesar: Ciro Guerra cuenta su versión sobre señalamientos de abuso sexual)



“Como oriundo de Guapi y de esta región del Pacífico, he tenido desde mi infancia una conexión espiritual y humana muy profunda con este espacio natural. Imaginarse una intervención de cualquier tipo, turística o militar, sin tener en cuenta el impacto ambiental ni las voces de las comunidades, me llevó a componer este tema desde lo que sé hacer, que es la música. En este sentido, 'La Gorgona' es una forma de solidarizarme con quienes claman por la preservación sin intervenciones innecesarias en este parque natural.



Como paisano, como artista y como oriundo de la región, traté de inspirarme en todo lo que representa Gorgona no solo para Colombia sino para el mundo. Abordé el tema con un sentido muy ancestral, con una melodía antigua de juga grande, siguiendo también el sistema de la música de currulao y de la marimba, que puede decir mucho con textos cortos. “La Gorgona” es una fusión, no descansa sobre un ritmo específico y se desarrolla con un concepto de marcha y de protesta. Tiene un sentir profundo, el sentir de quienes habitan este territorio mágico que hoy está amenazado”, dice el maestro González Sevillano.



Después de haber sido un centro de reclusión de máxima seguridad durante 25 años, la isla de Gorgona fue convertida en Parque Nacional Natural en julio de 1984. Abarca una extensión de 61.687.5 hectáreas, e incluye territorio insular (2,40%); y área marítima (97,76%). Abierta al turismo y reconocida mundialmente como espacio para el avistamiento de ballenas jorobadas y la práctica de buceo, es considerada un paraíso de biodiversidad a nivel mundial.