'Con el Super Bowl nos sacamos la de oro y la pusimos en China'

El Mulato, por primeva vez desde que conoce a Jennifer López, no la obedeció la noche del domingo.

Luego de la presentación en el Super Bowl, en el que Swing Latino, el grupo de salsa caleño comandado por el Mulato acompañó a la llamada Diva del Bronx en el intermedio de este espectáculo que llega a más de 100 millones de televidentes, había una fiesta organizada por López para celebrar el triunfo latino.



"Me tocó decirle que no la acompañaba porque teníamos que estar en el aeropuerto a las 4 de la mañana del lunes para volver a Cali y yo soy mu malito para madrugar. Uno a ella no le dice que no, pero esta vez tocó, porque si no, no llegaba a coger el avión", contó el Mulato poco después de aterrizar en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira con sus 24 bailarines de Swing Latino.



Así que se fue al hotel, entró a su habitación y hasta ahí llegaron varios de los muchachos del grupo que hicieron parte del espectáculo.



"Nos abrazamos con los muchachos, hablamos de lo importante que fue la noche del domingo, y también dimos entrevistas. Es que yo creo que la pusimos en China esta vez, nos sacamos la de oro", cuenta el Mulato, quien agrega que no durmió. .



El día del show, el 2 de febrero, empezó temprano. "Fue un día cortico y más cuando uno tiene un evento de esa magnitud. A la 1 p. m. nos fuimos para el estadio, a las 3 p. m. ensayamos con Jennifer López y luego almorzamos. Mientras tanto, veíamos pasar a todas las estrellas del deporte y el cine, a las que les íbamos a bailar", cuenta el Mulato.



Ya a la hora de salir al escenario "uno se pone la armadura porque íbamos por la de oro y había que dejar por todo lo alto a Jennifer López y Swing Latino", agregó.



En el aeropuerto de Palmira, que queda a 15 minutos de Cali, estaban, a la llegada del grupo, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; el alcalde caleño Jorge Iván Ospina, y los secretarios de Cultura de la ciudad y el departamento, así como una gran cantidad de seguidores de Swing Latino.



El Mulato llegó con un objetivo claro: que Cali se convierta en un gran punto turístico apoyado mucho más por el fenómeno de la salsa y que los bailarines tengan más opciones dentro de la cultura. "Necesitamos mucho más apoyo", dijo.