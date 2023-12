Compatibilidad/ Columna de opinón de Óscar Acevedo

El título de esta columna se basa en una canción de Joao Bosco que montamos con el ensamble de jazz Uniandes el semestre que acaba de terminar. No estaba seguro de que los alumnos pudieran tocarla con buenos resultados en nuestro concierto final, siendo la mayoría de ellos poco conocedores de la música brasileña.

El escaso tiempo de ensayo era otro factor de incertidumbre para lograr un sonido acoplado con diez integrantes de distintas regiones del país, sobre todo teniendo en cuenta que el ritmo de esta canción es muy exigente. Para mi sorpresa, esta fue una de las canciones mejor logradas de nuestro concierto de cierre, a pesar de ser una de las que menos alcanzamos a ensayar. Esta situación describe muy bien lo que implica la enseñanza musical, que en ciertos casos se siente como un salto al vacío.



Mi apuesta pedagógica consiste en explorar una amplia diversidad de estilos, tempos e instrumentaciones dentro de las quince semanas que abarca el semestre. Por lo general, el repertorio incluye ritmos y lenguajes foráneos que para ellos no resultan familiares, hablo del blues, el bossa nova, el vals y de los viejos standards de jazz escritos hace casi cien años, un territorio poco conocido para los universitarios colombianos. Con músicas como la cumbia o el bambuco, nuestros estudiantes sienten mucha más confianza tocando estos ritmos que han interiorizado desde la infancia.



Lo cierto es que hay más aprendizaje descubriendo estilos nuevos que tocando los ya conocidos. La evolución individual de los alumnos se va manifestando en diferentes momentos según el esfuerzo que cada uno le invierta a la práctica de su instrumento.



Pero en la música, el desempeño grupal es el más determinante, porque es la suma de voluntades del grupo lo que la gente aprecia en un concierto. Como en el deporte, el triunfo se obtiene con el apoyo de todos, incluyendo al público. Claro, hay intérpretes destacados que llaman la atención por su voz o su actitud escénica, pero ese talento individual no sobresale si no hay detrás una sincronización rítmica y un balance sonoro que permita el lucimiento del solista de turno.



En este ejercicio, el estudiante va entendiendo que el nivel de compromiso requerido para el éxito es colectivo. Si alguno de ellos tambalea, afecta a los demás. Por eso el proceso de maduración de un músico toma tiempo y le exige mucha disposición a la convivencia con sus colegas. Wynton Marsalis lo define muy bien cuando dice que cada canción es una transacción entre músicos, hay que transar el tempo, la intensidad, el orden de los solos y otros aspectos que solo los consigue el que sabe escuchar a sus compañeros.



No todos los alumnos consiguen dominar instantáneamente la destreza de escuchar y tocar acompasados, pero produce una enorme satisfacción verlos intentándolo semestre tras semestre. Eventualmente esa compatibilidad tan difícil de alcanzar les permitirá compaginar sus destrezas, ser profesionales exitosos y enseñarle a otros en el camino.



ÓSCAR ACEVEDO

Músico y críticomusical

acevemus@yahoo.com