La increíble historia de un éxito llamado ‘Siloé’

Hablar de rock colombiano en los inicios de los años 80 era estar en aguas inciertas. El género cargaba los estigmas de la década anterior. Los músicos eran tildados de drogadictos y enfermos mentales.



CBS Colombia, Sonolux, Discos Phillips, Discos Fuentes o Codiscos no hacían ningún esfuerzo en atender lo que aún llamaban ‘música juvenil’. La historia que habían construido bandas como los Flippers, La Banda Nueva, Terrón de Sueños, Speakers o Malanga había acabado en el baúl de los recuerdos. La radiodifusión del rock colombiano también era prácticamente nula y solo algunas figuras radiales, como Manolo Bellón o Armando Plata, le permitían unos minutos a las bandas locales.

Manolo tuvo un programa de televisión, La telediscoteca, y allí incluyó como grupo de planta a Compañía Ilimitada. Era 1979. Juan Manuel Pulido (Juancho) y Camilo Jaramillo (Piyo) eran los responsables de esa banda bogotana que había nacido en el ámbito de las murgas de colegio, donde interpretaban algunas versiones de éxitos de la época como Hold The Line del grupo Toto. Pero Piyo y Juancho ya tejían uno de los repertorios originales más exquisitos del escaso pop-rock colombiano de esos días. Sus canciones eran increíbles viajes sonoros, con letras poéticas y buenas melodías.



Compañía Ilimitada construyó su grupo de fans. Se sabían sus canciones de memoria y estaban presentes en cualquiera de sus shows. A mediados de septiembre de 1984, la banda realizó tres inolvidables presentaciones, durante tres noches seguidas, llamadas ‘Tiempos de música’, pero conocidas entre su fanaticada como los ‘conciertos Skandia’, en el Centro Cultural Skandia. En el escenario, la banda contaba con Piyo como cantante y Juancho en piano, guitarra y voces, acompañados por el versátil baterista Einar Scaf, Germán Toro al bajo, Carlos Posada en las guitarras, los teclistas Juan Luis Restrepo y Tuto Rodríguez, y Fernando Sáenz en el saxo.



(Le puede interesar: Nueva fecha del concierto de Kiss en el Movistar Arena de Bogotá)

El éxito los animó a conquistar públicos ‘foráneos’, y el proyecto de los conciertos ‘Tiempos de música’ incluyó una jornada en Cali. Y ahí comenzó la historia de Siloé. Un staff de cerca de 25 personas, incluyendo ingenieros, luminotécnicos, equipo de producción y músicos, aparte de sus propios equipos, viajó en bus para esa presentación que harían el 26 de diciembre en la Sala Beethoven de Bellas Artes. La Feria de Cali estaba en su apogeo, y sobra decir que era totalmente contradictorio celebrar un concierto de un grupo de rock bogotano que, entre otras cosas, tenía como competencia 17 verbenas, 46 bailes populares y todo un pueblo con tradición salsera cantando a grito herido el tema de la feria en ese año: Cali pachanguero, del Grupo Niche.



Fue un fracaso comercial y financiero, pero la experiencia y la convivencia de todo el equipo hicieron que Cali se convirtiera en un nuevo punto de partida para Compañía Ilimitada. ¿Por qué? La hoy comuna 20, antes simplemente conocida como el barrio Siloé, metido entre las montañas del occidente de la ciudad, entre la avenida de Los Cerros, los Farallones de Cali, el cerro Cristo Rey y el cerro Bataclán, fue la inspiración básica de Juancho y Piyo para su primer tema con impacto masivo.

Facebook Twitter Linkedin

Entre escalas de cemento y casas en la ladera, la banda encontró inspiración. Foto: archivo EL TIEMPO

Siloé es el nombre con el que bíblicamente se hace alusión a un estanque en la ciudad de Jerusalén, al que Jesús envió a un ciego para que recuperara la vista. Pero Siloé, el barrio de Cali, es una comunidad de gente trabajadora, establecida inicialmente en esa ladera desde hace un siglo, en 1920, con unas pocas casas construidas por familias mineras del Viejo Caldas que trabajaban en esa área que era una zona de explotación carbonífera. Lleno de escaleras, caminos de herradura, tradicional en fiestas navideñas por sus comparsas, pero igualmente lleno de un sinnúmero de complejos problemas sociales. Un barrio tradicional que en las noches, con su cúmulo de lucecitas encendidas y en el día con sus fachadas multicolores, ha hecho que lo llamen el pesebre de Cali o el único barrio caleño cerca del cielo.

Facebook Twitter Linkedin

Siloé ha sido el himno de una generación y de un lugar emblemático de Cali. Foto: archivo EL TIEMPO

Esos elementos se reunieron como inspiración para una canción, con una letra que Piyo construyó poco a poco, luego de un segundo viaje a Cali. Musicalmente, la pieza nació en un ensayo que la banda adelantaba en la casa de Graciela Lozano, entonces editora de arte de la banda. Los primeros compases los marcó Einar Scaf, con un shuffle de batería sobre el que Juancho marcó los acordes dobles de teclado que, en definitiva, serían la marca registrada de Xiloé, como originalmente se bautizó el tema.



El concepto total de la canción se concretó en dos o tres ensayos, y finalmente quedó construida con los fragmentos de la letra que había trabajado Piyo y que, como dice él, “se fue dando de manera natural, orgánica, inspirados en una ciudad a la que habíamos llegado de manera ingenua en una fecha que era, llamémosla para nosotros, fatídica: el inicio de la Feria de Cali”.



Xiloé redondeó de manera completa el trabajo que venía haciendo el grupo. Tal vez no tenía la letra más profunda, con las que Piyo tenía acostumbrados a sus seguidores, o no tenía las complejidades instrumentales, armónicas y melódicas de otros temas. Pero tenía el ‘gancho’.



(Además: La música de Camilo animará este año la liga de fútbol española)



A mediados del segundo semestre de 1985, cuando fueron invitados a una edición especial del programa de televisión Espectaculares JES, Compañía Ilimitada grabó las bases de Xiloé y de otros temas, en los estudios de William Constain (W. C. Studio) en Bogotá. Contradictoriamente, a pesar de un vasto repertorio que les hubiera alcanzado y sobrado para hacer un álbum, solo terminaron esta, que ya era canción emblemática en el futuro inmediato de la banda, y la balada María. Bajo la producción de los propios Juancho y Piyo fueron terminadas y masterizadas, y luego, a comienzos de 1986, con la asistencia e ingeniería de Bernardo Ossa, que también aportó algunos sintetizadores.



Con Juancho en la guitarra, el piano, voces líderes y coros, y Piyo en vocales y percusión, la grabación contó con la presencia de la banda base de Compañía Ilimitada, con Scaf, Posada, Toro, Restrepo y Sáenz. La producción tuvo, además, al hermano de Juancho, Luis Pulido, haciendo los arreglos para una pequeña sección de cuerdas que estuvo a cargo de Santiago Rodríguez y el violinista Fabio Fuentes, y la trompeta de Guillermo Samper. Finalmente, Alexa, una vocalista muy conocida en el ámbito de la música publicitaria, hizo los vocales de respaldo. Prensado y lanzado como un sencillo de 45 r. p. m., titulado El año del fuego y que en su respaldo (lado B) incluía la balada María, Xiloé se convirtió rápidamente en pieza de culto entre seguidores del grupo. El tema también llegó con cierta timidez a las emisoras que emitían pop y rock, pero no había como pararlo.

Facebook Twitter Linkedin

El año del fuego. Foto: Compañía Ilimitada

La fortaleza de Xiloé se extendía en los conciertos con un público que repetía insaciablemente el estribillo de “Xiloooooeé… Xiloooooé”. La compañía Discos CBS de Colombia, en 1986, decidió reunir a una serie de artistas de todo el país e intentó concretar un nuevo movimiento de rock nacional bajo la etiqueta Tenaz. En La música más tenaz unieron a Kronos, K-Dillo, Durier, Carbure, Dogz, Alexis, Taxy y a Compañía Ilimitada, que volvió a grabar su himno.



(Puede ser de su interés: Lady Gaga y Tony Bennet publicarán un nuevo disco de jazz)

Facebook Twitter Linkedin

El famoso productor Andrew Loog-Oldham hizo parte del proyecto . Foto: . Foto: Cortesía:@ciailtda-C.Arango

Esta vez el resultado fue distinto. En los estudios Fonovisión de Bogotá trabajaron en la producción de la mano del legendario Andrew Loog-Oldham, recordado por su trabajo fundamental como productor en los primeros años de los Rolling Stones.



La canción fue rebautizada como Siloé, respetando el verdadero nombre del barrio de Cali. En su nueva versión, se desmantelaron los conceptos sonoros de la primera. Su tempo varió, se hizo más rápida, más roquera.

Facebook Twitter Linkedin

Portada de 'Contacto'. Foto: . Foto: Cortesía:@ciailtda-C.Arango

Xiloé, ahora Siloé, se mantenía perenne como la lluvia, y como escudo y bandera sacros de Compañía Ilimitada. Juancho y Piyo se fueron con sus canciones a Miami, a mediados de 1987. Durante cerca de cinco meses laboraron en los estudios del colombiano Felipe Iragorri, y desde allí se construyó el álbum Contacto.



Contacto se promocionó hacia abril de 1988 con el tema La calle, que, desde entonces y probablemente, luchó en franca lid por convertirse en el tema más popular de Compañía Ilimitada. Pero en ese álbum, Juancho y Piyo le dieron un nuevo chance a Siloé, que se volvió a grabar en una versión más balanceada. En la celebración de sus 35 años, Compañía Ilimitada ha remasterizado la versión que hicieron con Andrew Loog-Oldham y la bautizaron como Siloé 35, que desde el pasado 20 de julio está disponible en las distintas plataformas. “Si-si-loeeeé, Si-si-loooooé”.



Daniel Casas.

@danielcasasc

Especial para EL TIEMPO

Más noticias

Karol G y otros artistas que actuarán en la semana de los Latin Billboard

Ana Torroja: 'La música es una medicina con efectos secundarios positivos'