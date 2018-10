Billonarios, billones, haz, has, glamur y sexi

Cita: “A sus 58 años, Hastings está en la lista de billonarios de la revista Forbes”.



Comentario: Efectivamente Reed Hastings, presidente de Netflix, está registrado en la lista de Forbes, con un patrimonio de 1.400’000.000 de dólares. En la nomenclatura de los Estados Unidos, esa cifra se lee como “1,4 billion dollars”, que algunos equivocadamente traducen al español como “1,4 billones de dólares”, y llaman “billonario” a quien la posee como patrimonio.

Resulta, sin embargo, que el billion de los Estados Unidos (1.000’000.000) equivale a lo que aquí llamamos comúnmente “mil millones”, y a lo que algunos especialistas denominan “un millardo”.



Si la palabra millardo hubiera salido del diccionario y de los informes bancarios al uso de la calle, se habría popularizado también la palabra “millardario”. Entonces, los loteros venderían sus billetes con un “¡Gánese hoy 1 millardo de pesos!” o con un “¡Sea el próximo millardario!”.



No obstante, seguimos diciendo “mil millones” y no tenemos un nombre preciso e inequívoco en alguno de los diccionarios normativos para identificar a quien posee un patrimonio de un millardo de pesos. Por eso, primero, es preciso traducir el billion de los Estados Unidos a los ‘mil millones’ del español común, y, segundo, el adjetivo billionaires a algún genérico como ‘ricos’, ‘los más ricos’ o ‘multimillonarios’ (alguna vez se llamaron ‘cacaos’). O como, al calor del éxito del adjetivo mileurista (‘que gana mil euros mensuales’), lo propuso la Fundación del Español Urgente: ‘milmillonarios’ (‘que tiene mil millones’).



Lo cierto es que, dicho en español, Hastings tiene un capital de “1,4 millardos de pesos”, o en buen romance, “1.400 millones de dólares”.

Haz y has

Cita: “Agua que no haz de beber, déjala correr” (Gaturro).



Comentario: “Haz” es inflexión del verbo hacer para el pronombre tú, “Haz la tarea”, “Haz tu mejor esfuerzo”. El verbo que sirve de auxiliar para el parlamento de Gaturro es haber, cuya inflexión para tú es “has”, “has subido”, “no has bajado”, “has de comer”, “no has de beber”.



En caso de duda se recomienda pasar haz (tú) a haga (usted), lo que funciona en “haz la tarea” y “haga la tarea”, que significan lo mismo, pero no en “haz de beber” (‘vas a tomar’) y “haga de beber” (‘prepare una bebida’).

Gazapos y recomendaciones

“Al comienzo (Netflix) era un modesto servicio de renta de DVD”. Mejor: “… de alquiler de DVD”.



“Atractivo sofisticado" (pista del crucigrama para “glamour”). Mejor: “Atractivo sofisticado en francés”, pues en español es “glamur”.



“Siéntase cómoda y sexy...” (aviso). Mejor: “... y sexi...”, adaptación española del inglés sexy, como rali, ferri, curri (español) lo son de rally, ferry, curry (inglés).



FERNANDO ÁVILA

​Experto en redacción y creación literaria @fernandoavila52