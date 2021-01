¿Cuándo se escriben Dísel, sumatoria, sóleo, retrasar y so pena?

Cita: “El año se inició con reajuste de gasolina y diésel”.

Comentario: En este titular se escribió diésel, tal como figura en el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, es decir, la misma forma inglesa más la tilde correspondiente a palabra grave terminada en l. El registro del DLE corresponde a la forma de pronunciar en España el nombre de este combustible. Es bien sabido que en América Latina en general y en Colombia en particular se dice dísel. La Ortografía de la lengua española, OLE, 2010, dice que si se pronuncia dísel se escriba dísel. La Fundación del Español Urgente, Fundéu RAE, valida la forma escrita dísel en una de sus notas diarias: “En parte de América, se emplea el sustantivo dísel, también adecuado, al igual que biodísel”. Por lo demás, en Colombia ese combustible tiene otro nombre, igualmente popular y válido, ACPM, sigla de ‘aceite combustible para motor’.



“La adaptación de los extranjerismos se realiza modificando la grafía originaria para adecuarla, según nuestras reglas ortográficas, a los criterios de pronunciación del español”, dice un documento académico. Ese criterio es el que se aplica a la escritura dísel (adaptación del alemán y el inglés diesel). Es el mismo procedimiento que se ha seguido con otras voces incorporadas al DLE, como rali (del inglés rally), reguetón (del jamaiquino reggaetón) o espagueti (del italiano spaghetti).



Sumatoria

Dicen los correctores estilo que hay que cambiar sumatoria (“la sumatoria de todas las medidas restrictivas ha llevado a la desesperación”) por suma (“la suma de...”).



Argumentan que en ninguno de los diccionarios normativos de la Academia figura esa palabra. Y sentencian: “Sumatoria no existe”. En realidad, la palabra sumatoria sí existe, en la medida en que profesores de matemáticas, científicos, periodistas y otros profesionales la usan. Es lo que se llama “uso culto”, una de las condiciones para que un término ingrese al DLE y se considere válido.Wikipedia, por ejemplo, incluye esta palabra en varios de sus artículos, “En matemática, una suma vacía es una sumatoria en la que no interviene ningún término”, “Sumatoria es una notación matemática que permite representar sumas de varios sumandos”. La palabra puede verse en casi todos los textos educativos de álgebra, aritmética y sistemas, como también en muchos de política y sociología.



Gazapos

“La molestia en el soleo (DE JAMES) se fue prolongando”. Mejor: sóleo, ‘músculo de la pantorrilla’. Soleo es ‘recolección de la aceituna’.



“Volvieron a retrazar el trámite de extradición”. Mejor retrasar, ‘atrasar’. Retrazar es ‘volver a trazar’.



“Sopena de que Cabo Verde reciba sanciones”. Mejor so pena, ‘bajo pena’. Sopena es una empresa editora.



