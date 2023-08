Las dudas ortográficas suelen ser muy frecuentes a la hora de escribir un texto. Por esta razón, las personas que redactan suelen confundir la letra 'v' con la letra 'b', especialmente con la palabra todavía o todabía.



En ese sentido, a continuación le explicaremos la forma correcta de escribirla y por qué todabía no existe en la lengua española.

Vale la pena mencionar que la Real Academia Española (RAE) es la institución que se encarga de establecer la normativa del idioma español. Las reglas que mencionaremos a continuación están basadas en estas recomendaciones.



¿Todavía o todabía?

La RAE indica que la palabra 'todavía' se escribe con 'v', además mencionan que su significado es:

Hasta un momento determinado desde tiempo anterior. Con todo eso, no obstante, sin embargo. Con sentido concesivo corrigiendo una frase anterior Denota encarecimiento o ponderación.

Algunos ejemplos de su uso son: "Está durmiendo todavía", "Es muy ingrato, pero todavía quiero yo hacerle bien", "¿Para qué ahorras?; todavía si tuvieras hijos estaría justificado", "Juan es todavía más aplicado que su hermano".



En ese sentido, la palabra todabía con 'b' no existe y es una falta de ortografía. Aunque suele ser utilizada con frecuencia de esta forma, esto no significa que esté bien escrita.



Esta falta ortográfica también suele afectar la comprensión del mensaje que se quiere transmitir. Por lo que es posible que cuando una persona lo lea no entienda lo que quiere decir.



Para evitar estas confusiones, es importante prestarle atención a la forma en la que se escriben las palabras. Si tiene dudas sobre cómo se escribe una palabra, puede consultar el sitio web o el diccionario de la RAE.

¿Desaparecerá la palabra 'señorita' del español?

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

