La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), respaldada por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), explica que en español se prefiere la adaptación "confort", con la letra "n," en lugar del extranjerismo "comfort".

A pesar de esta recomendación, es común encontrar en los medios de comunicación frases como "Salir de la zona de comfort siempre parece un reto complicado," "El nuevo modelo brinda mayor comfort," o "Un producto de lujo en el que ciencia y comfort se dan la mano".

Según el Diccionario panhispánico de dudas, la palabra "confort", que proviene del francés, se escribe con "n" y no se aconseja la grafía con "m," que es propia del inglés ("comfort"). Además, es una palabra aguda, por lo que se escribe "confort" y no "cónfort", y no lleva tilde debido a que termina en más de una consonante.



Por eso, lo apropiado habría sido utilizar la forma "confort" en "Salir de la zona de confort siempre parece un reto complicado", "El nuevo modelo brinda mayor confort" y "Un producto de lujo en el que ciencia y confort se dan la mano."

Además, aunque el uso de "confort" no es incorrecto, puede ser intercambiable con sinónimos como "bienestar" o "comodidad."



La FundéuRAE, cuyo principal objetivo es promover el uso correcto del español en los medios de comunicación, proporciona estas recomendaciones para mantener la precisión y coherencia en el lenguaje que empleamos en el día a día.

¿Predicho o predecido?

La correcta conjugación de los verbos en español es vital para una comunicación clara y efectiva. Con respecto al verbo 'predecir', el participio correcto es 'predicho' y no 'predecido'.

Predecir sigue una conjugación similar a la del verbo decir. Por lo tanto, en presente se conjuga como: "Yo digo, yo predigo; él dice, él predice", mientras que en pasado es: "Usted dijo, usted predijo".

La única ocasión en la que predecir muestra una variación con respecto a decir es en el condicional, donde se aceptan las formas "yo predeciría, tú predecirías, él predeciría", aunque también son válidas "yo prediría, tú predirías, él prediría".

Es esencial recordar que el participio predicho no tiene variación. Se utiliza tanto cuando el verbo está actuando como tal, por ejemplo: "Lo había predicho un niño", como cuando actúa en función de adjetivo: "El siniestro predicho sucedió a la hora anunciada".

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por EFE, y contó con la revisión de un periodista y un editor.