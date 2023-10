¿Cómo se elige al ganador del Premio Nobel de Literatura?

Uno de los reconocimientos en la literatura, mas codiciados por todos los escritores es el Nobel de Literatura, el cual este año se entregará el próximo jueves 6 de octubre.



Este premio que nació en 1895, por la petición de Alfred Nobel quien en su testamento dejó estipulado que este fuera uno de los que se entregará año tras año, además de los de química, paz, física, fisiología, medicina y literatura.

Los ganadores de dicho reconocimiento, según su creador, serían personas que aportaran con su conocimiento y sapiencia a la humanidad, por lo que cada año hay unos personajes en cada una de esas áreas que pueden ser los acreedores a este codiciado premio.



¿Cuál es el proceso para la nominación al premio?

De acuerdo con Ellen Mattson, miembro de la Academia Sueca y del Comité Nobel, aunque el mundo está lleno de escritores muy buenos, no todos pueden ser ganadores en este premio.



Los escritores deben poseer calidad literaria, es decir, alguien que transmita con su escritura una especie de poder que trascienda y perdure a través del tiempo y las fronteras.



“Es muy difícil explicar qué es eso. Es algo con lo que se nace, creo. Los románticos lo llamarían chispa divina. Para mí, es una voz que escucho en la escritura que encuentro en la obra de este escritor en particular y en ningún otro lugar, expresó la novelista sueca de 60 años.



No hay límite de edad en los nominados, pero sí debe ser un escritor que muestre calidad en su trabajo y esto no es algo que se logre de la noche a la mañana.



La novelista expresa que para poder escoger entre tantos a escritores a uno solo, es una tarea tediosa, por lo que deben acudir a muchos expertos alrededor del mundo, porque son aproximadamente 220 escritores en el listado.



De esos 220, quedan 20, cuyas obras son evaluadas exhaustivamente, lo que significa leer cada una de las obras de cada autor, hasta que queda un corto listado de cinco.



Si el escritor posee 20 obras, esas 20 deben ser leídas en su totalidad, para poder tener un claro criterio del porqué debe estar allí.



Luego, cada miembro del comité de jurados da su opinión al respecto, por lo que se presentan amplios debates en las que se exponen las razones del porque sí o del porque no, hasta que todo se somete a una votación del cual sale el ganador.



Más adelante, el comité se encarga de dar la noticia al ganador y el premio se entrega en una ceremonia conocida mundialmente.



Para este 2023, los escritores nominados son:



Can Xue: escritora china, cuyo nombre real es Deng Xiaohua.



Jon Fosse: Noruega.



Gerald Murnane: Australia.



Anne Carson: Canadá.



Liudmila Ulítskaya: Rusia.



Mircea Cărtărescu: Rumania.



César Aira: Argentina.



Raúl Zurita: Chile.



Stephen King: Estados Unidos.

