El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define satisfacer como “Calmar o hacer desaparecer algo, especialmente un deseo, una necesidad o una duda’ y ‘dar gusto a alguien”.



Es un verbo irregular: compuesto del antiguo verbo facer, se conjuga como hacer.



Es decir, la forma correcta es Satisface.



"La única diferencia con hacer es que en el imperativo singular no voseante, además de satisfaz, es válida la forma satisface. Es incorrecto, aunque no infrecuente, incluso en la lengua escrita, conjugar este verbo como si fuera regular, usando formas como satisfací, satisfaciera, satisfaceré, satisfacería, etc., en lugar de satisfice, satisficiera, satisfaré, satisfaría, etc", sostiene la Real Academia de la Lengua.

