Reguetón, disvariando, sumiller, clic / El lenguaje en el tiempo

Citas: “Medellín, capital del reggaetón” (Arcadia), “J Balvin y Farruko estrenan su canción de reggaetón” (Oxígeno), “Concejal pide prohibir el reggaetón en eventos” (Shock).

Comentario: La forma reggaetón corresponde al inglés jamaiquino. En español se escribe reguetón, según el Diccionario de americanismos, 2010, y el Diccionario de la lengua española, DLE, 2104, que dan las siguientes definiciones: ‘música de origen caribeño e influencia afroamericana, que se caracteriza por un estilo recitativo y un ritmo sincopado producido electrónicamente’ y ‘baile que se ejecuta al son del reguetón’.



Debe preferirse la forma en español, idioma en el que las palabras se escriben como se pronuncian y se pronuncian como se escriben.



La Academia incluyó en ediciones anteriores de su diccionario oficial las adaptaciones yaz (del inglés jazz) y rocanrol (del inglés rock and roll), que no tuvieron mayor acogida.



De hecho, yaz se eliminó en ediciones posteriores a la de su aparición, y rocanrol sigue figurando, pero en la práctica es muy poco usada.



En cambio, reguetón está ya suficientemente asentada, como puede comprobarse con

un rápido rastreo por páginas web: “Yo no me he vendido al reguetón: Andrés Cabas” (La W), “Prohíben reguetón en México” (La Kalle), “¿A una feminista le puede gustar el reguetón?” (EL TIEMPO), “Del reguetón de Maluma al carnaval de Cádiz” (ABC, Sevilla), “Diez claves sobre el reguetón” (El Comercio, Quito).



Disvariando

Pregunta: “¿Está disvariando” o “está desvariando”?, Manuela Quiceno.

Respuesta: La forma tradicional es desvariando, pero el Diccionario de americanismos, 2010, registra la opción disvariando, que, en consecuencia, también puede ser admitida, al menos en el lenguaje informal.



Sumiller

Pregunta: ¿La palabra francesa sommelier tiene traducción al español?, Lucía Suárez.

Respuesta: El sommelier es un ‘experto que sugiere a la clientela de los grandes restaurantes el vino apropiado para la ocasión’, y la forma española es sumiller.



Algunos medios informativos la usan: “Ni siquiera el sumiller más avezado puede seguir el ritmo” (El Espectador), “Rodeado de un sumiller y un enólogo, Franck hervía de impaciencia” (El Heraldo), “Con dos estrellas, Michelin destaca al sumiller del restaurante, Abel Valverde” (W), “Charla con el sumiller” (según publica EL TIEMPO).



Clic

Pregunta: ¿Click o clic?, José Gómez González.

Respuesta: Click es la forma inglesa y clic, la española. Además de clic, ‘pulsación que se hace mediante un ratón u otro dispositivo apropiado de una computadora para dar una instrucción’, el DLE, 2014, también incluye las voces cliqueo, ‘acción de cliquear’, y cliquear, que puede conjugarse en todos sus modos y formas, cliquearé, cliqueaba, cliquearía.



Ninguna palabra española tiene ck. Solo se escriben con esa combinación los híbridos hackear y rockódromo.



FERNANDO ÁVILA

EXPERTO EN REDACCIÓN @fernandoavila52