¿Cómo se pronuncia la palabra Asperger, para referirse al ‘trastorno del espectro autista caracterizado por un déficit cualitativo de interacción social'?



Respuesta: se pronuncia /ásperjer/, con el sonido que tiene la g antes de la e, como se oye en gerente, genio, agenda, Argentina, cónyuge, Jorge.

No es correcto pronunciarla /ásperyer/ ni /ásperguer/, como no se dice /yerénte/ ni /guerénte/, al pronunciar gerente. ¿Y cómo se escribe? Se escribe con mayúscula inicial y sin tilde en las locuciones “síndrome de Asperger” y “trastorno de Asperger”, como el apellido alemán del médico austriaco que describió por primera vez esta afección. Se escribe con tilde y con minúscula, “ásperger”, cuando no se anteponen “síndrome” ni “trastorno”, “él padece ásperger, que es un tipo de autismo”.



Aprovecho para recordarles a los médicos que la palabra síndrome se pronuncia como la tilde lo indica, como voz esdrújula, con predominio de la antepenúltima sílaba, /síndrome/, y no /sindróme/. Y a todos, que la palabra “cónyuge” se pronuncia /cónyuje/ y no /cónyugue/, como se oye con frecuencia. Este error fonético se presenta también en “sufragista”, que erróneamente se pronuncia a veces /sufraguísta/, cuando su pronunciación correcta es /sufrajísta/y en el título magíster, que en las universidades pronuncian equivocada e indistintamente /máyister/ o /mayíster/, esta última como corresponde a la pronunciación del latín romano, preferido en las instituciones pontificias. La pronunciación correcta de ese título, previo al doctorado, es /majíster/. El femenino es “magistra”, que se pronuncia /majístra/.

Femeninas



En la discusión de hace unos días en La Luciérnaga de Caracol Radio, sobre si a ciertas palabras se les antepone el artículo el o no, les recuerdo que la norma académica es la de anteponer el, un, algún y ningún, adjetivos masculinos, si se trata de una palabra femenina que empiece por a tónica. ¿Qué es “a tónica”? La que, con tilde o sin ella, lleva el acento de la palabra. Esta norma se aplica a vocablos como agua, águila, hampa, área: “el agua” (no “la agua”), “un águila” (no “una águila”), “algún hampa” (no “alguna hampa”), “ningún área” (no “ninguna área”). Les aclaro a los que ya me van a escribir su regaño por decir “adjetivos” que adjetivo es el que modifica el sustantivo modificándolo o determinándolo, como sucede con los artículos el, la, un, una, por lo que los artículos son adjetivos sin ninguna duda.



La norma de anteponer estos cuatro adjetivos masculinos a voces femeninas pretende evitar la cacofonía de las dos aes seguidas.

Veo con demasiada frecuencia en direcciones, documentos jurídicos y escritos oficiales la abreviatura errónea No. para la palabra ‘número’. La abreviatura de número es n.º, que puede alternar con num. o #. Por su parte, No, es el símbolo de ‘nobelio’, y NO, el de ‘noroeste’. Los símbolos no llevan punto, COP (pesos colombianos), Ne (neón), kWh (kilovatio/hora); sí lo llevan la mayoría de las abreviaturas, etc. (etcétera), c. c. (cédula de ciudadanía), a. C. (antes de Cristo). Hay que usar símbolos y abreviaturas con gran precisión para evitar confusiones. Así, “12 m.”, con punto, significa, ‘12 del mediodía’, mientras que “12 m”, sin punto, significa ‘12 metros’. C. C., con mayúsculas, es ‘casilla de correos’, mientras que c. c., con minúsculas, es ‘cédula de ciudadanía’. Les recomiendo consultar los anexos de símbolos y abreviaturas del Diccionario panhispánico de dudas, que acaba de actualizarse.

FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com

