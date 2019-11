Así se convenció a Guns N’ Roses de volver a Colombia

Fueron muchos años en los que los organizadores del Festival Estéreo Pícnic soñaron con tener a la banda Guns N’ Roses. Siempre hacían una lista en la que registraban lo que les encantaría ver en cada uno de los días del encuentro musical: los imposibles, los más grandes o los que estaban causando sensación en ese momento.

“En el proceso de contratación de cada año hacíamos eso y siempre Guns N’ Roses estaba en la cabeza. Llevábamos años tanteando, pero las cosas no se daban”, recuerda Sergio Pabón, director del festival.



Pero tras años de perseverar y tachar el nombre, por fin contarán con una de las agrupaciones más importantes de rock en el mundo, precisamente, para la próxima edición del festival que se llevará a cabo del 3 al 5 de abril de 2020 en el Campo de Golf Briceño, en el kilómetro 19 vía Tunja. Guns N’ Roses es cabeza de cartel.



EL TIEMPO supo en exclusiva que la banda liderada por el vocalista Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff Mckagan cerrará el festival el domingo 5 de abril.



“Se alinearon las cosas (…) Sabíamos que teníamos posibilidades, ya que habría gira en la región y tenían ofertas de otros festivales. Hicimos el contacto y emprendimos otras conversaciones (…) Su equipo de Management conocía el Estéreo Pícnic y el historial que teníamos, así que creo que eso también pesó para convencerlos”, agregó el organizador.Lea también: Guns N' Roses, The Chemical Brothers y The Strokes en Estéreo Picnic

Luego de un tiempo de poner las cartas sobre la mesa, el equipo del evento sintió una punzada de nerviosismo cuando les avisaron el día y la hora en que responderían a su requerimiento.



Todos se reunieron en las oficinas de Páramo (compañía artífice del Estéreo Pícnic): “¿Podemos hablar?, fue la primera frase de una conversación antes de planear una fecha y una hora específica. Cuando cumplimos la cita estábamos con un poco de tensión frente al altavoz del teléfono”, recuerda Pabón.



Pero cuando les dijeron que sí, todo cambió: “Creo que experimentamos uno de los momentos más grandes en la historia de este encuentro con la música”.

Pabón recuerda que al colgar se rompió esa tranquilidad nacida del protocolo y la compostura se convirtió en un gran abrazo de triunfo entre los integrantes del equipo organizador del evento.



“Es una de las contrataciones más grandes del festival”, insiste emocionado Sergio Pabón, quien además fue quien hizo la negociación del talento. Desde que se anunció la presentación de Guns N’ Roses como parte del grupo de artistas principales del Estéreo Pícnic, una oleada de nostalgia y alegría retumbó entre miles de fanáticos.



Muchos recordaron el mítico y caótico concierto que la banda hizo en Bogotá el 29 de noviembre de 1992, en plena cresta de popularidad de la banda, que brindó un concierto cargado de rock duro, de piedra y protestas de cientos de personas que no entraron al estadio El Campín, y de una noche inolvidable en la que el caos se conjuró un poco cuando cayeron gotas de lluvia en el preciso momento en que los Gunners (como les dicen sus fanáticos incondicionales) interpretaban la canción 'November Rain' ('Lluvia de noviembre'), como una coincidencia que convirtió a ese recital en algo extrañamente mítico.

El 23 de noviembre de 2016, el grupo regresó al país y se presentó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, con Rose, Slash y Mckagan (bajo), en un reencuentro mucho más calmado y poderoso en la gira 'Not In This Lifetime Tour', que fue un éxito en todo el mundo.



Pero había una deuda pendiente con Bogotá, y el Estéreo Pícnic se convertirá en un verdadero espacio de reencuentro con una audiencia que vivió una locura para verlos y una nueva camada de amantes del rock que podrán conocer su poderío en persona por primera vez.



“Ellos son una banda diferente a lo que eran en los 90, cuando estaban un poco más alocados y fuera de control. Desde que volvieron han sido demasiado serios, llegan cumplidos a los festivales en los que han tocado –en este tipo de eventos el tiempo y los horarios son algo esencial– como en Coachella (EE. UU.) y en otros en los últimos dos años. Están juiciosos, cuidándose mucho y ofreciendo un gran 'show' ”, dice Sergio Pabón, quien los vio en octubre en Austin, Texas.



“Vienen con un concierto de casi tres horas y un equipo de un centenar de personas. Su presentación en Bogotá configura un reto técnico para nosotros, pues vamos a tener que ampliar la tarima de la presentación, el espacio y la capacidad del concierto que, solo para este toque, espera tener a más de 40.000 personas viendo a Guns N’ Roses en vivo.



Asimismo, también esperamos que la edición del Estéreo Pícnic supere la barrera de los 100.000 asistentes en los tres días de conciertos”, finaliza diciendo el director del evento.

Vanguardia, nostalgia y novedad

El rock sigue siendo un género muy fuerte en Latinoamérica y aún vende muchas entradas a conciertos. Eso se nota en la nueva edición del Estéreo Pícnic, que ofrecerá otro sabor para ese género con The Strokes. “Tratamos de mezclar un poco de historia, vanguardia y novedad. Para el próximo año también estarán The Chemical Brothers, toda una institución de la electrónica mundial; en lo urbano, artistas como Pablo Londra, rock más contemporáneo con Idles y pop muy interesante como el de Rita Ora o Charlie XCX”, agrega Sergio Pabón.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

En Twitter: @AndresHoy1