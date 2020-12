¿Cómo llegó ‘Colombia, tierra querida’ a Disney?

La historia de la versión de Colombia, tierra querida de Juan Carlos Coronel y de cómo Disney la escogió para la banda sonora de Encanto, su película animada sobre Colombia, empezó en 1993.

En esa época, Coronel se tomó los dos estudios de Codiscos. “En uno grababa un disco de salsa y en el otro, el de homenaje al maestro Lucho Bermúdez, el autor del tema. Yo me la pasaba corriendo entre los dos estudios para terminar los álbumes a tiempo”, recuerda.



Pero tener vía libre para hacer el de Lucho Bermúdez, llamado Un maestro, una voz, no fue nada sencillo. “Ay, Juan Carlos, usted siempre con sus cosas”, le dijo un lunes el gerente de Codiscos, Fernando López. “Yo no te cobro, mi hermano. Mira, lo hacemos con Carlos Piña en los arreglos. Ya escogimos las canciones”, le contestó Coronel.



La idea se le había metido en la cabeza el viernes anterior en un concierto de la orquesta de Lucho Bermúdez, en el Palacio de Exposiciones de la capital antioqueña. “Me voy a ver al maestro –se dijo–. Hace años que no hablamos”.



(Además: Danny Marín y amigos del merengue y la salsa le cantan a la esperanza)



Y la música hizo su magia.



Las canciones empezaron a sonar (Kalamarí, Caprichito, entre otras). Todas eran maravillosas, pero faltaba el maestro, que ya estaba muy mayor y enfermo. “Sin embargo, mira que cuando llegó al escenario, ayudado por dos personas, pareció adquirir superpoderes al tener en sus manos su clarinete. Ese concierto no tuvo mucha gente, como 300 personas, y oyendo la grandeza de su música se me ocurrió hacer el disco”.



Todos esos recuerdos retomaron espacio en la mente de Coronel el jueves pasado, cuando, al empezar la noche, sus redes sociales explotaron con miles de mensajes.

“Yo me asusté y me pregunté: ‘¿Qué hice?’, ‘¿qué pasó?’. De pronto empecé a ver que mi versión de Colombia, tierra querida había sido la escogida para la película”.



Sus hijos, mucho más duchos que él en asuntos tecnológicos, le ayudaron a mirar bien, a revisar que la noticia viniera ‘tagueada’ desde Disney. “Es que, claro, uno con tanto tiempo en esto hasta pierde la capacidad de asombro. Y duda”.



(Lea también: Recuerdos y gustos de Morat, en el cuestionario sonoro)



Ya con todo claro, se dijo: “Siéntate, asimílalo, porque esto tiene mucho significado. Esto es importante”.



Y no era poco: Disney tenía una película inspirada en el Eje Cafetero colombiano, con imágenes que recuerdan las palabras de Gabriel García Márquez, con la historia de una familia que tiene poderes, salvo su protagonista principal: una niña llamada Mariana.



En Codiscos lo supieron dos días antes, pero no le podían decir nada a Coronel. Así lo contó Andrés Ovalle, presidente de la disquera, quien agregó que no podía hablar porque había un pacto de confidencialidad con la multinacional estadounidense y esa confidencialidad incluía toda la negociación.



Las conversaciones comenzaron en Miami, con Dennis Murcia, encargado del Desarrollo de Negocios Internacionales de la fonográfica con sede en Medellín.



“Él recibió una llamada y a partir de ahí se empezó a hablar de diferentes canciones. Colombia, tierra querida les llamó mucho la atención porque es muy representativa nuestra, es positiva de nuestra identidad”, agrega Ovalle.

Juan Carlos Coronel también ha hecho homenajes a intérpretes como José José, de quien fue amigo. Foto: Archivo particular

Fue, además, un negocio rápido porque los encargados de Disney venían trabajando desde hacía mucho tiempo con diferentes propuestas sonoras, “y aunque nosotros no tenemos al maestro Lucho Bermúdez en la disquera, esta versión de Juan Carlos Coronel era la que les interesaba y estaba preseleccionada”.



Coronel, por su parte, empezó a cantar el inicio de la canción por teléfono, antes de contestar esta entrevista: “Colombiaaaaa, mi tierra”, como arranca esta versión, que tiene un largo espacio de cumbia antes de que la letra haga su aparición.



El disco Un maestro, una voz salió primero que su álbum de salsa. “Fue raro porque se mezclaron al tiempo, y luego pasó algo sin precedentes en el Carnaval de Barranquilla, donde impactó, y se empezó a dar una ola muy bonita de recuperación de nuestros sonidos, pues Moisés Angulo también hizo un trabajo importante. Hoy pienso que todo lo que se sembró en ese momento está dando sus frutos”.



(Le recomendamos: 'McCartney III', disco del ex Beatle, es el principio de una fantasía)



La relación de Coronel con el maestro Lucho Bermúdez empezó cuando Juan Carlos era un niño y daba sus primeros pasos en la música con un concierto en un yate en Cartagena.



Coronel tenía 9 o 10 años. El maestro Lucho Bermúdez se sorprendió con su voz y lo invitó a Bogotá, a su casa, para presentarlo con su orquesta en El show de Jimmy, que era uno de los programas musicales más vistos de la televisión.



“De esa estadía me acuerdo de que Patricia, su hija, estaba chiquita y que el maestro también me llevó a un concierto en un club de Bogotá. En el programa, Jimmy Salcedo me sentó en su piano y yo canté Noches de Cartagena. El maestro Lucho fue un gran apoyo para mí y hoy, viendo lo que está pasando, siento que la vida es lo que vas tejiendo, los nuditos que haces. Y mañana o más tarde, esos nuditos te sirven para afianzar cosas, en mi caso en el arte, que ha sido mi fin”.



Ovalle, en Medellín, sede de la disquera, compara lo que pasó con la canción Recuérdame, de la película Coco, también de Disney, y ganadora del Óscar a mejor cinta animada, “pero, sin demeritar la belleza de Recuérdame, creo que la nuestra la supera, pues habla del país desde el principio”.



Para Coronel es una forma de que el país llegue al resto del mundo, “no solo a los colombianos que viven lejos y verán la película, sino a muchas más personas que nos mirarán diferente”.



Eso sí, Coronel tendrá un valor agregado sobre los demás: los superpoderes de la familia colombiana de Encanto, tema central de la película, le recordarán el superpoder del maestro Lucho Bermúdez con su clarinete, cuando lo vio y oyó en Medellín una noche de viernes y lo inspiró para hacer un disco por el que no cobró, un trabajo que grabó con amor y agradecimiento.

Encuentre también en Cultura:

-Ringo Starr es el exBeatle más inquieto durante la pandemia



-Silvestre Dangond ahora será actor de television



-Compilados de fin de año en la era digital y 5 clásicos decembrinos