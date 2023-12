'Soñó con morir en una tarima, pero murió en la cama vacía': esposa de Óscar Agudelo

El pasado sábado, 16 de diciembre, una terrible noticia dejó de luto a los fanáticos de los boleros: murió el talentoso músico Óscar Agudelo, a quien también llamaban como 'El Zorzal Criollo'.



A sus 91 años, Agudelo dejó un vació en los corazones de los colombianos, pues canciones como 'La cama vacía' o 'Desde que te marchaste' ahora solo vivirán en los recuerdos de sus seguidores.



Los últimos días de Óscar Agudelo

Su esposa, Edith Torres, contó en diálogo con Noticias Caracol que los últimos días, antes de que su compañero partiera de este mundo, estaba muy feliz.



"Hablaba y reía bastante. También cantaba, pues le gustaba mucho, al igual que le pusieran música. Murió muy feliz", señaló Torres.



Sin embargo, el hombre "siempre soñó con morir en una tarima, pero murió en la cama vacía", indicó la esposa del fallecido cantante, haciendo referencia a una de sus canciones más conocidas.



De acuerdo con videos que compartió la familia para el medio anteriormente nombrado, el cantante estuvo sus últimos días disfrutando de la compañía de sus seres queridos, cantando, bailando y gozando. Vivió su último cumpleaños sonriente.

Óscar Agudelo. Foto: Ricardo Rondón Chamorro

El recuerdo de Agudelo que marcó la vida de su esposa

Torres fue la protagonista de una variedad de canciones que el artista cantaba. "Desde que me conoció me cantó y me dedicó 'Todo es amor', después me dedicó 'Esos tus ojos negros'. La última canción que me dedicó, porque tenía su mensaje y él sabía lo que hacía, fue 'Tus manos'", recordó la esposa de Agudelo.



La compañera y confidente, quien mantuvo una larga relación con el cantante, enfatiza en que dejó un gran legado a Colombia y al mundo. "Su música, sus canciones. A través de ellas él seguirá viviendo en los corazones de sus oyentes", afirmó Torres.



Agudelo fue un símbolo de pasión y talento para sus familiares y amigos. Su hija, Liceth Torres, comentó que "A veces era un poco extraño verlo en la tarima y decir 'Wow, se supone que él es mi papá'".



Debido a esto, sus seres queridos piden que la música de antaño, como los boleros que cantaba el artista, oriundo de Herveo (municipio ubicado en el norte del departamento del Tolima), no se olviden y sean escuchados por la juventud de ahora.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

