Está sin camiseta, en una bañera llena de papeles azules. Los fanáticos gritan y aplauden la puesta en escena del artista que vuelve a Bogotá después de 9 años.



“Antes que desnude el corazón, te advierto que lo tengo con heridas”, canta Romeo Santos al son de las maracas, los bongos, las guitarras y los güiros. Momentos antes, las luces del Movistar Arena se apagan y los asistentes del evento están a la expectativa.

El rey de la bachata se presentó el 7 de marzo en un evento organizado por Bizarro y se espera una segunda presentación en la noche de este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esta empresa es reconocida por producir eventos de la talla del Festival de la Canción de Viña del Mar, en Chile; además, por operar en varios países como Bolivia, Uruguay, Argentina y Perú, según contó Carolina Leguizamo, directora de mercadeo y comunicaciones, en entrevista con EL TIEMPO.

La gira del artista, de nombre 'Fórmula Vol. 3', ya ha tenido varias presentaciones en Perú y Ecuador. Colombia es el tercer país que visita. Para promocionar su quinto álbum como solista, Romeo Santos también dará conciertos en otras regiones de Latinoamérica, al igual que en Estados Unidos y Europa.

El ex integrante de Aventura cuenta con un equipo que se encarga de la producción de su show de luces, del sonido y del video, entre otras funciones que hacen del concierto una experiencia completa para los espectadores.



Lo anterior, con ayuda de equipos que tardan aproximadamente tres días en ser instalados en el lugar del evento y se transportan de un país a otro en avión o en tren –en el que ocupan tres vagones–, según dijo el ingeniero de video del cantante.

El fin de una agrupación es el inicio de un solista

Antes del concierto, los DJs se tomaron el escenario con canciones de reguetón, pop y despecho. Asimismo, había bailarines en los espacios del Movistar Arena para que los fanáticos calentaran motores.



“Estamos encargados de la ambientación antes del espectáculo con buena bachata y ritmos latinos”, aseguró la bailarina Katy Castillo para EL TIEMPO.

Romeo Santos cantando junto a su esposa en el concierto en Bogotá el 7 de marzo. Foto: Angie Rodríguez. EL TIEMPO

“Seré el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo” es el coro de la primera canción que interpretó el neoyorquino, quien salió del suelo montado en una plataforma que se eleva hasta llegar al escenario. ‘El pañuelo’, composición que originalmente va con la voz de Rosalía y Romeo, se escuchó en la voz de su esposa, quien lo acompañó al inicio del evento.

Quiero que me pidan canciones que creían que no iba a cantar esta noche. Canciones que no hayan sido tan populares a nivel comercial. Sean creativos FACEBOOK

Entre las canciones que conformaron la primera parte del espectáculo, se encuentran ‘La diabla’, ‘Eres mía’ y ‘Canciones de amor’; obras que han marcado la carrera del cantautor, luego de su salida de Aventura y que el público cantó hasta dejar con una sonrisa al hombre de traje que protagonizó el show.

Junto a él, en la tarima, un equipo de músicos hicieron que las canciones vibraran a todo volumen con versiones instrumentales de canciones que reúnen hasta 1.000 millones de visitas en YouTube. Tres personas encargadas de percusión, dos de teclados y cuatro de cuerdas hacen que la voz aguda de Santos sobresalga.

Al terminar sus éxitos más recientes, el compás del reguetón se apoderó del ambiente y comenzó a sonar una mezcla en la que se escuchaban varias colaboraciones que ha hecho anteriormente con colegas del género urbano. Los estilos de Bad Bunny, Karol G y Anuel resaltaron por minutos, mientras que el solista cambiaba su vestimenta para la segunda parte del concierto.

Los 'romeistas', una fiel fanaticada

Lanzar besos, preguntar a la multitud y cantar con fans muestra lo cercano que llegó a ser el autor de ‘Obsesión’ con su público. La soltura que tuvo frente a miles de personas denota el profesionalismo y la confianza en el escenario, pues dejó ver rasgos de su personalidad en comentarios sueltos o en gestos hacia los fanáticos, conocidos por el estadounidense como 'romeistas'.

Si un artista les pasa el micrófono alguna vez en su vida, por favor, sean como este tipo. 🤩

10 de 10 para Romeo Santos por ese gesto. 👌🏽 pic.twitter.com/0e9kLRP11P — luchodario (@luchodariok) March 8, 2023

“Ni perder un pie me impidió venir a verte”, decía una de las pancartas que se veía a través de las tres pantallas del escenario. Luego, Santos invitó a tres fanáticos a subir a la tarima. Los primeros dos estaban alcoholizados y no tenían claridad sobre las letras de las canciones del artista.

“Quiero a alguien que conozca todas las canciones”, afirmó el 'chico de las poesías'. Como dicen popularmente: 'la tercera es la vencida'. Santos subió al escenario a un hombre con gorra que interpretó, junto a él, una de las canciones más famosas del reguetón clásico: ‘Ella y yo’, colaboración con entre el neoyorquino y el puertorriqueño Don Omar. El público estaba impresionado por el fanático que estaba en escena, pues cantó muy bien. “Por mis hijos: esto no estaba programado”, aseguró.

Canciones de Aventura: la corona del rey



Para reafirmar su título como ‘rey de la bachata’, el cantautor se sentó en la mitad del escenario en un trono plateado. “Quiero que me pidan canciones que creían que no iba a cantar esta noche. Canciones que no hayan sido tan populares a nivel comercial. Sean creativos”, exclamó Santos.

El público le pide que interprete ‘Soberbio’, canción que hace parte del primer álbum que sacó por su cuenta en 2011: 'Fórmula, vol. 1'. “Parece que no me entendieron. No me refiero a mi era como solista. Me refiero a mi era como Aventura”, le dijo a los asistentes.

Facebook Twitter Linkedin

El 'rey de la bachata' durante su presentación en el Movistar Arena. Foto: Angie Rodríguez. EL TIEMPO

El grupo se separó en septiembre del 2011. Pero, antes fue reconocido por la nominación a premios como los Latin Grammy y los Billboard Music Awards, que los posicionaron como ‘los reyes de la bachata’.

Se escucharon gritos de emoción. Los fanáticos estaban eufóricos, saltando y aplaudiendo. El artista cantó a capella canciones de la agrupación dominicana como ‘Angelito’ o ‘Te invito’, demostrando el dominio que tiene sobre su voz.

Romeo Santos se mandó un momento Aventura a capela y demostró que tiene una gran voz (aunque no sea del agrado de todo el mundo). Es diferente, muy particular y aguda… pero la conoce y domina a la perfección. 🎙️ pic.twitter.com/rXvGXGcvKo — luchodario (@luchodariok) March 8, 2023

Éxitos como ‘Obsesión’, ‘Solo por un beso’ y ‘Mi corazoncito’ hicieron vibrar al Movistar Arena. Ese instante se sintió como retroceder más de veinte años en el tiempo. Romeo Santos les regaló a los espectadores un momento lleno de recuerdos que marcaron su infancia y adolescencia.

ANGIE RODRÍGUEZ Y JIMENA DELGADO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO