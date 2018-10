¿Por qué Marduk tocó en Pasto y tiene tanto lío en Bogotá?

El concierto Marduk sigue en el limbo en Bogotá. A pesar de que se ha dicho en diferentes medios que la banda de Black metal se presentará este viernes pese a la protestas de algunos grupos cristianos y ataques del concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, no se sabe (hasta ahora) a ciencia cierta el lugar en el que se llevará a cabo.

A diferencia de lo acontecido el pasado 3 de octubre en Pasto, donde la banda sueca pudo realizar un recital extremo de black metal en el que, según sus organizadores, no hubo contratiempos o conflictos.



El Club Cresemillas fue el espacio para un concierto que ya traía en sus hombros una carga de polémica y tensión. Toda la ‘telenovela’ que se armó alrededor de los suecos, se conjuró en una tarima sencilla con un telón de fondo de la banda y una descarga de un poco más de una hora de los músicos europeos.

Marduk se presentó a las 10 p.m. Fue la primera agrupación en subir al escenario. Foto: Cortesía Nel Dorado

“Normalmente un concierto en Pasto tiene un público pequeño. En promedio unos 100 o 150 personas van a estos conciertos, pero gracias a toda la publicidad negativa y positiva, todo subió a unos 250”, cuenta Nel Dorado, quien organizó el concierto de Marduk del 3 de octubre.

La mayoría eran roqueros que han seguido toda la carrera de la banda, que conocen cada uno de sus álbumes y que saborean sin dolor el sonido extremo de sus guitarras y el brutal mensaje de sus canciones.“Otros aprovecharon para conocer al grupo que había causado tanto revuelo. Algunos se imaginaban que iban a ver extravagancias o cosas raras, pero no fue así. La verdad estuvo bueno el 'show'”, opinó Dorado.

La banda sueca Marduk se presenta en Pasto en la noche de este miércoles. Foto: Cortesía Nel Dorado

El ámbito sombrío del maquillaje de los integrantes de Marduk contrastó con los gritos de alegría de sus fanáticos. Sin embargo, siempre hubo un halo de estrés cubriendo todo el espectáculo.



“Había un poco de eso, ellos llegaron con un poco de reservas frente a lo podría pasar (…) un poco aislados, pero realmente estaban dispuestos a llevar la presentación. Estaban más nerviosos de lo que podría pasar en Bogotá, pues ellos entendían que el problema era allá y no en Pasto”, explicó Dorado.



Marduk venía desde Quito, Ecuador (donde no pudieron presentarse). Arribaron el miércoles en la mañana a Pasto. Descansaron un rato en el hotel y se prepararon para tocar junto a otras cinco bandas.



Luego llegaron al recinto a las 7:00 de la noche y probaron entre las 8:00 y las 9:00 p.m. sonido, la idea era que ellos cerraran el espectáculo, pero los organizadores decidieron que la banda principal saliera primero. Era mejor asegurar que no hubiera un problema que detonara la cancelación del evento.



“Las puertas se abrieron a las 10:00 p.m., luego de las requisas a todos, comenzó el concierto. No se dijo nada; la gente aplaudió y ellos arrancaron con su descarga musical”, recuerda el organizador.



“Gracias Pasto por el apoyo”, grito su vocalista Mortuss, a lo que la audiencia respondió con un grito de emoción. No hubo comentarios acerca de la polémica que generó la venida de la banda “más blasfema del mundo”, como una vez la describió el guitarrista y fundador Morgan Steinmeyer Håkansson.



“Fue una ráfaga de metal con la que los asistentes se conectaron poco a poco, en un encuentro de 11 canciones. Aunque se tenía planeado un encuentro con fanáticos, firma de autógrafos y eso, al final no lo pudimos hacer".



Ellos se despidieron emocionados con la canción 'Wolves' (que en español significa Lobos) y fueron al camerino a desmaquillarse -posiblemente a degustar el vino y la tabla de quesos que pidieron-, "para después tomar un bus contratado para llevarlos al hotel”, describe Nel Dorado.



Solo un par de fanáticos consiguieron un autógrafo y una foto. “Pero nadie estaba bravo, pues entendíamos las circunstancias. La policía (unos 30 efectivos) estuvo pendiente todo el tiempo, junto al equipo de antimotines, de salvaguardar el concierto", añade.



“Estaban muy agradecidos y nos dijeron que nos iban a ayudar para que otras bandas puedan venir a tocar acá y dar unas buenas referencias que, de todas formas, si todo está en regla se pueden hacer este tipo de espectáculos”, complementa Dorado.



Para Nel Dorado, la presentación en Pasto demostró que la comunidad metalera vence cualquier. “Esto le abrió los ojos a mucha gente (…) Se dieron cuenta que hay unos grupos pequeños (escena metalera), pero que tienen un gran peso para estar más arriba de cualquier cultura retrograda”, recalca el organizador, que piensa que su ciudad le dio una lección a Bogotá.



Es una ciudad que trabaja para que todo salga bien, A pesar de ser una ciudad muy conservadora y arraigado a las costumbres religiosas, la gente se da cuenta que hay cosas más allá y que hay libre expresión”, opina Nel Dorado, quien no dudaría en traer de nuevo a Marduk a Pasto, “eso sí, “después de un buen tiempo”.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

CULTURA- EL TIEMPO