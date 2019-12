¿Se debe escribir bumerán, selfis y  bluyines?

Fernando Arango Guarín se queja del abuso periodístico de la palabra tema, “Preocupa el tema del clima”, siendo suficiente “Preocupa el clima”. Respuesta: De acuerdo. Hay demasiado “tema” últimamente.



Hernando Alfonso pregunta sobre el uso colombiano de jalonar. Respuesta: El Diccionario de americanismos, 2010, dice: “jalonar, Colombia, impulsar, estimular una actividad”.

Jorge Betancur pregunta sobre la supresión de la tilde del adverbio solo. Respuesta: La Ortografía del 2014 dice que se “puede” prescindir de ella. Como no se usó “debe” en el enunciado de la norma, sino “puede”, hay escritores que siguen usándola.



Bumerán



Citas de Arcadia: “La estrategia tiene su efecto boomerang”, “Otro toma fotos, tal vez selfies”, “...bluyins, chompas amarillas...”. Comentario: Las palabras inglesas boomerang y selfies tienen adaptaciones a nuestro idioma, con registro en el Diccionario de la lengua española, DLE. La primera puede escribirse búmeran o bumerán, ‘arma arrojadiza, de origen australiano, formada por una lámina de madera curvada que, lanzada con movimiento giratorio, puede volver al punto de partid’. El DLE registra también la locución efecto bumerán, ‘resultado de una acción que se vuelve contra su autor’.



Selfis



La segunda tiene registro en el DLE como selfi (plural, selfis), definida como ‘autofoto’ o ‘foto de una o más personas hecha por una de ellas, con un celular’.

La adaptación es similar a la de zombie, que pasó a nuestro idioma como zombi (plural, zombis).



Selfi fue declarada Palabra del Año 2014. Tanto bumerán como selfi han tenido acogida en medios informativos, gracias a su correspondencia fonética con la pronunciación popular y a su cercanía gráfica con la forma extranjera original.



Bluyines



La tercera tiene registro en el Diccionario panhispánico de dudas, 2005; en el Diccionario de americanismos, 2010, y en el DLE, 2014, como bluyín (plural, bluyines), adaptación del inglés blue jeans. La revista optó por la forma española, pero erró en el plural, que no es bluyins, sino bluyines. Esta forma fue establecida en 1996 por el Manual de estilo de EL TIEMPO, y luego fue apareciendo en otros manuales, hasta llegar al DLE, norma ortográfica suprema.



Más



Cita: “Sentirse mas cerca de los ricos”. Comentario: la palabra mas va sin tilde cuando equivale a pero, “Los llaman, mas no responden”, y lleva tilde cuando indica cantidad, “...más cerca de los ricos...”. Este es uno de los casos de tilde diacrítica vigentes para monosílabos, después de eliminar la tilde de la conjunción o entre arábigos (“apartamentos de 3 ó 4 alcobas”). Las tildes diacríticas diferencian sonido y significado, como puede notarse en más y mas en la frase “Quiero más salpicón, mas no hay fruta para prepararlo”.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52

Preguntas: feravila@cable.net.co