Cita: “Dígale a los aficionados y a los hinchas que, si ha habido una oferta seria para comprar el equipo, se los regalo” (Semana).Error número 1: No es “dígale”, en singular, sino “dígales”, en plural, ya que este pronombre anticipa el complemento indirecto plural (“a los aficionados”).

Error número 2: no es “se los regalo”, porque no son varios equipos, como lo indica el pronombre “los”, sino uno solo. Lo correcto es: “se lo regalo”.



De la Presidencia de Independiente Santa Fe: “Hemos manifestado al periodista Theo González que si tiene la oferta nos la remita o publique, quién asegura que “en las últimas horas un grupo…”. Error número 1: “quién asegura”.



Corrección: “quien asegura”, sin tilde. Error número 2: La frase subordinada explicativa debe ir inmediatamente después de lo que explica, “Theo González, quien asegura que…”.



De la misma revista: “(las versiones que circulan) carecen de toda veracidad y no son ciertas”. Comentario: si carecen de toda veracidad es porque no son ciertas. Es una redundancia.

Los iniciados



En la falsa portada del domingo pasado sobre Los iniciados: “Por: Frank Molina”, “Por: La Palestina”, “Por: Mónica Perea”. Mejor sin los dos puntos después de la proposición “por”. Dos puntos después de preposición es redundancia.



En la misma falsa portada: “nómadas desesperados que suplican por un sorbo de agua”. Mejor: “suplican un sorbo de agua”, sin preposición “por”, ya que suplicar no es verbo intransitivo, con preposición, sino transitivo, con complemento directo, que responde a la pregunta “¿qué?”.



De Leer es resistir, p. 163: “Nadie les revisa a los huéspedes su equipaje (faltaba más)”. Mejor: “no faltaba más”, que, según el Diccionario de la lengua española, DLE, RAE, 2014, sirve para ‘rechazar una proposición por absurda o inadmisible’.



Del mismo libro, p. 214: “Me pidió el favor que le dijera que sentía mucho no poder asistir”. Mejor: “Me pidió el favor de que le dijera...”, pues el verbo pedir el favor es intransitivo, por lo que requiere preposición para el complemento de materia.



De la revista Parent Mood: “A pesar de que Ava y Lean se veían increíbles, no quería decir que sabían como modelar naturalmente. Mejor: “no quería decir que supieran cómo modelar naturalmente”.



De la misma revista: “Saqué la cámara Nikon de un tacho en el garage”, Mejor: “en el garaje”.



Economía: “Caldas está arriba y La Guajira, de última en la escala de inseguridad”.



Mejor: “Caldas está arriba, y La Guajira, de última, en la escala de inseguridad”, con coma separativa y coma elíptica, como acertadamente lo hace Poncho Rentería en su columna: “una para enviarle abrazos solidarios, y otras, para censurarle que engañara al expresidente”.

Caña flecha



Enviado por el lector Eduardo Chadis: “Se emplea para hacer el famoso sombrero vueltiao” (crucigrama) Respuesta: Cañabrava. Aclaración: El sombrero vueltiao se hace con caña flecha, mientras que con cañabrava se construyen casas, como las de Macondo (“Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos”, Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, 1967.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@

hotmail.com