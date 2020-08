¿Cómo es el uso correcto de 'cliquee' y 'palabras clave'?

Cita: “Cliquée aquí para actualizar” (SystemCare). Comentario: En el lenguaje cotidiano actual se han ido acomodando onomatopeyas, sustantivos, adjetivos y verbos surgidos de la actividad informática. La onomatopeya clic (inglés, click) alude a la pulsación del ratón (inglés, mouse) del computador o de un interruptor cualquiera (inglés, switch). De ella surge el vocablo clic, que tiene registro en el Diccionario de la lengua española, DLE, como sustantivo masculino que significa ‘pulsación que se hace mediante un ratón u otro dispositivo de computador para dar una instrucción’.

Derivado de este sustantivo es el verbo cliquear, con el significado de ‘hacer clic en una zona interactiva de la pantalla’. Su doble condición de verbo intransitivo y transitivo, permite usarlo solo, “cliquee”; con preposición, “cliquee en la opción 1”, o sin preposición, “cliquee el ícono azul”. Alternativa a cliquee, del verbo cliquear, es clique, del verbo clicar, menos usual en Colombia. Muchos preferirán, sin embargo, haga clic, porque así se acostumbraron a decirlo. Lo que sí es muy claro es que cliquee no lleva la tilde que se ve en la cita inicial, ya que es palabra grave terminada en vocal.



Resiliencia



Pregunta: ¿Cuál es el origen de la palabra resiliencia?, Fernando Sarmiento Cifuentes. Respuesta: La acuñó en 1973 el ecólogo Crawford Stanley Holling, en su libro Resiliencia y estabilidad de los sistemas ecológicos, para referirse a los organismos naturales afectados por huracanes, incendios, terremotos o por la mano del hombre, y su capacidad de renacer y recuperarse. Más adelante fue acomodada por sociólogos y psicólogos a las personas que tras haber padecido maltrato directo o derivado de guerras, desplazamientos, tragedias, etc., se recuperaban.



Holling creó la palabra inglesa resiliense a partir del latín resiliens, que significa ‘saltar hacia atrás’ o ‘rebotar’. El DLE lo registra con este sentido genérico: ‘capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos’.



Palabras claves



Pregunta: ¿Por qué se dice horas pico, palabras clave, pliegos tipo, minas antipersona, con sustantivo en plural y adjetivo en singular?, Jaime Arenas. Respuesta: Quizá la intención inmediata es evitar la incomodidad que se siente al decir horas picos o pliegos tipos. El hablante tiende a hacer esa combinación de plural con singular por biensonante. En todo caso, esta práctica está validada por la Gramática. La explicación técnica es que, en vez de adjetivo propiamente dicho, lo que se usa es un sustantivo, pico, clave, tipo, antipersona, con función de adjetivo. Entonces, se habla de sustantivo en aposición, y no de adjetivo. En todo caso, la combinación con adjetivo también es válida en algunos casos, palabras claves, minas antipersonas.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila5

