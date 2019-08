¿Cómo conjugar ciertos verbos que a veces parecen "osos" verbales?

En el informe sobre el oso Chucho, que está a punto de convertirse en persona por decisión judicial, se nota la ausencia de subjuntivos, en frases como esta: "Aseguró que lo mejor que le puede pasar a Chucho es seguir en el zoológico por el tiempo que le queda de vida, pues sería muy difícil que retorne a la vida silvestre”. Mejor, “(…) pues sería muy difícil que retornara a la vida silvestre”.



La relación entre el condicional ‘sería’ y el subjuntivo ‘retornara’ es la adecuada en este y en casos similares: “sería mejor que volviera”, “sería peor que lo echaran”. Lo mismo, en las frases con ‘si’ condicional, “Si retornara al bosque, viviría mejor”, “Si me ayudara alguien, lo haría yo mismo”.

Otra frase del informe sobre el úrsido andino dice: “La Corte mantuvo la prohibición de usar animales silvestres en los circos y les dio un plazo –que se venció en el 2016– para que los saquen de sus espectáculos”. También aquí debió usarse el subjuntivo: “(…) dio un plazo para que los sacaran (…)”.



Y una tercera frase: “Debería pensar que los osos que nacieron en el bosque pueden ser rehabilitados, los cuales sí están listos para la liberación”. Mejor: “(…) que pueden ser rehabilitados los osos que nacieron en el bosque, los cuales…”. Esta observación no tiene nada que ver con la secuencia de tiempos verbales, sino con la cercanía del pronombre ‘los cuales’ al sustantivo al que reemplaza; en este caso, “los osos que nacieron en el bosque”. Los conectores ‘el cual’, ‘la cual’, ‘los cuales’, ‘las cuales’ deben estar inmediatamente después de aquello a que hacen referencia. Así, “Los osos se comieron los hongos, los cuales eran peligrosos”, debe significar que los hongos eran peligrosos, y no que los osos fueran peligrosos.



Voy a



“Mire, abuelita, te llevaré al IPS Cinés” (cuña). Mejor: “Mire, abuelita, la llevaré (…)”, sin mezclar el usted (mire) con el tú (te llevaré), y mucho mejor, “Mire, abuelita, la voy a llevar (…)”, con el futuro coloquial con que normalmente las nietas criollas les hablan a las abuelas, ‘vamos a ir’ (no ‘iremos’, que suena a película española).



Dísel



Un titular de primera página dice: “Ecopetrol fabrica ya el diésel que la ley prevé para 2025”. La Ortografía de la lengua española, 2010, en su página 649, dice que en palabras como diesel se debe “adaptar su grafía al español”. Esa adaptación da como resultado ‘diésel’ y ‘dísel’. La última (dísel) es la que corresponde a la pronunciación colombiana. En nuestro país existe, además, la opción ACPM, aplicable al combustible, pero no al tipo de motor.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria@fernandoavila52