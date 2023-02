“Crear o morir”. Ese fue el lema que el publicista, compositor y escritor bogotano Alejandro Mora se planteó cuando llegó ese extraño momento de encierro obligado al que se vio expuesta la humanidad por cuenta de la pandemia del covid-19.



De esa experiencia surgió su primera novela juvenil ‘El Mago de Ranchos’, que está precedida de un interesante ejercicio que ratifica que es posible editarse y autopublicarse “sin morir en el intento”. Algo que en otra época habría sido increíble o un costo solo de la vanidad.

Quizás, uno de los regalos que ha traído la modernidad, y en especial el mundo digital, ha sido la democratización del talento humano. Hoy resulta más fácil grabar una canción, un video o publicar la novela o el libro de poemas soñado sin necesidad de “palancas” o pasar por intermediarios. Y hay casos impresionantes: ‘50 sombres de Grey’, el ‘thriller’ erótico, de E. L. James, empezó su camino como una página web. Y hasta autores como Dickens o Margaret Atwood pasaron por el modelo de autopublicarse; incluso la novela más famosa del running, ‘El corredor’, de John L. Parker, fue una apuesta total de su autor.



“Durante el encierro volví a conectarme con la creatividad como hace muchos años no lo hacía y empecé a relacionarme con ella desde varios frentes. Empecé escribiendo y produciendo muchas canciones, empecé a leer mucho más y empecé a darle vida a una historia que poco a poco se fue convirtiendo en ‘El Mago de Ranchos’, y a darle rostro a Matías Cruz y a sus goles más emocionantes”, cuenta Mora. La novela narra la ejemplar vida de Matías, un niño que de jugar en las polvorientas calles de su natal Ranchos, una población cercana a Barranquilla, termina fichado por un gran equipo de las ligas europeas.



“He sido futbolero toda la vida. Amo leer de fútbol, ver partidos y jugarlo. Pero como soy tan mal futbolista, me tocó inventarme los goles que nunca pude hacer”, anota Mora, sobre el telón de fondo en el cual se desarrolla la trama.



Precisamente, la novela también se inspira en una emotiva experiencia que tuvo Mora en su vida como publicista. “Me tocó manejar y estar presente en el Pony Fútbol. Un torneo en el que grandes figuras del fútbol colombiano como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero jugaron sus primeros partidos. Y en Medellín, durante el torneo, vi a muchos Matías. Niños con mucho talento para pegarle al balón y haciendo todo para conseguir una oportunidad en algún equipo profesional”, recuerda.



Y agrega: “La novela es el reflejo de la historia de muchos niños en Colombia que ven en el fútbol su gran oportunidad para salir adelante y las dificultades que esto trae. También enfrenta el machismo en el mundo del fútbol”, anota el autor.



En la vida de Matías también aparecen dos personas fundamentales para su éxito profesional: ‘Mico’, su amigo del alma, y Josefina, su madre. Ellos dos le permiten al autor reflexionar sobre otras dos ideas que le interesaban: el valor de la verdadera amistad y las segundas oportunidades en el amor.



“Quería darle un respiro al lector con la temática central del fútbol. Por eso intercalé una segunda historia paralela, que me parece inspiradora: el amor en la adultez. Ese que se vive con calma pero sin pausa”, explica el escritor. Josefina, la mamá de Matías, viuda desde que su hijo era niño, conoce a Belisario, un veterano entrenador argentino del fútbol.

¡El momento de la verdad!

Carátula de 'El Mago de Ranchos', que se consigue en Amazon. Foto: archivo particular

Mora se puso un horario estricto de escritura. “Casi todo el libro lo escribí entre las 6:30 y las 8:00 a. m. cuando iba a despertar a mi esposa con un café. Por alguna razón -dice- esa se me volvió mi hora más productiva para escribir”.



Una vez finalizada la escritura de la novela, Mora sabía que necesitaba un acompañamiento editorial para pulir el texto de la novela. “Tuve el honor de tener como editora a María Candelaria Posada. Una mujer maravillosa que trabajó por más de 15 años en Editorial Norma y quien también hizo parte del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Ella me ayudó a que mi idea tuviera forma”, cuenta.



La retroalimentación de su editora le permitió ajustar capítulos que no lo convencían y detalles que permitieron dibujar mejor la psicología de algunos personajes. Un proceso que se llevó un año largo. ¡Y llegó el momento de la verdad! Uno de los más retadores para un escritor primíparo. Alcanzar el sueño de ver su historia convertida en libro. Y necesitaba lograr que una editorial apostara por la novela.



“Era una meta que ya me había puesto y no iba a desistir por nada del mundo. Fue emocionante escribirlo, pero resultó más retador publicarlo y hablar con editoriales”, comenta.



“Toqué algunas puertas y entre el ‘ya lo voy a leer’ y los ajustes que básicamente cambiaban la historia del libro, entendí que la edición tradicional no era el camino. Además, cuando me empezaron a llegar las ofertas vi que el porcentaje de los derechos y las regalías no eran consecuentes con el trabajo, y empecé a buscar otras alternativas”, dice el escritor de 36 años.





Gracias también a su temperamento obstinado, Mora aprovechó su experiencia de más de 15 años en el mundo publicitario y en el ‘marketing digital’, para sacar adelante su sueño literario. “Entendí que vender un libro por medios digitales es lo mismo que vender cualquier producto. Así que diseñé una estrategia con tácticas del mundo del marketing: SEM (Search Engine Marketing), pauta en social media e ‘influencer’ marketing”, explica.



Por su experiencia en la música, Mora también sabía que esa industria pasó del modelo de la disquera tradicional a las “agregadoras digitales” que se encargan de distribuir la música en plataformas como Spotify, Dezeer, Apple, etc.

“Ahí es en donde aparece Amazon, que en términos de distribución es la plataforma más grande del mundo y además en temas económicos es aún más beneficiosa que el mundo de la edición tradicional”, explica.



Cuando Amazon publicó su libro, hace algunos meses, en un proceso bastante simple para escritores primíparos, el libro se ubicó a las pocas semanas en la posición 18 en la categoría de ‘Literatura Hispánica’ y en la 12 de ‘Últimas novedades de Literatura y Ficción en español’. “Uno ni siquiera los contacta a ellos. Sólo hay que seguir unas instrucciones de cómo se sube a su plataforma el libro en unos formatos puntuales”, explica.



Mora aclara que publicar un libro en Amazon no tiene ningún costo de entrada. Sin embargo se paga un ‘fee’ (tarifa) por cada impresión que se haga. “Es decir, si se vende un libro se imprime un libro, y si se venden miles se imprimen miles”, dice.



La plataforma de Amazon aloja millones de títulos de libros y autores de todo el mundo. Su cifra es algo difícil de cuantificar, pues, como es de suponer, crece minuto a minuto.



¿Es posible volverse millonario vendiendo libros en Amazon? A esa pregunta, el joven publicista cree que, como cualquier producto, depende de varios factores como la promoción, la historia y hasta la celebridad que la pública.



“El que una obra no pase desapercibida en el mar de libros que tiene Amazon depende cien por ciento de la promoción que se hace. Hay blogs que explican cómo ganar millones a través de Amazon, si es que ese es el objetivo. En mi caso, más que tener un millón de copias vendidas, quise darle vida a una historia que me daba vueltas en la cabeza. Afortunadamente, esa historia ha gustado y el libro hoy está en manos de gente que ni me lo esperaba”, anota su autor.



(Además: 'No me imagino a Dios diciéndome que le dé el 10%': Alberto Linero)



Al navegar en profundidad la parte de libros de este gigante de la distribución mundial que, curiosamente nació como una librería virtual, los “afriebrados” a las listas tienen un “manjar” para divertirse. Pero de paso, una brillante idea de promoción en la era de las redes sociales. Al igual que sucede en la música con los emblemáticos listados Billboard.



Por ejemplo, cada año Amazon clasifica sus novedades por los siguientes listados: ‘Top 100: libros impresos’, ‘Top 100: libros Kindle’, ‘Selección de celebridades’, ‘Selección de Regalos Festivos de los editores’ y ‘Lo mejor del año por categoría’ (biografías, negocios, libros infantiles, cocina, historia, literatura, ‘thrillers’, romance, ciencia ficción, ciencia, etc.).



Y como si esto no fuera suficiente ofrece otra pestaña que se llama ‘Más para explorar’, que aloja listados como ‘Los mejores libros del mes’, ‘Los 100 libros que hay que leer en la vida’, entre otros.



Al preguntarle a Mora si es posible autopublicarse, este bogotano, con una sonrisa dibujada en su cara, no duda en enviar un mensaje esperanzador.



“Aquí estoy feliz de tener ‘El Mago de Ranchos’ al aire y en las manos de algunos lectores (está en formato digital o de papel). Se puede, hay que hacer el trabajo con juicio, aprender y rodearse de personas que lo ayuden a cubrir esas falencias que uno puede tener. Pero hasta la portada la diseñé yo”, anota. “La tecnología está ahí para ayudarles. Si las editoras no les paran bolas, o si simplemente el trato que les proponen no les convence, hay otras formas de hacerlo. Hay que entender la escritura como un ejercicio 360 grados, en donde la publicación es igual de importante que la escritura misma, porque de nada sirve dejar entre un cajón un manuscrito. Mejor sacarlo al mundo y soñar en grande”, concluye.