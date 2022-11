Hace dos años me emocioné con la lectura de 'Bienvenido mal, si vienes solo' (Planeta, 2020), el primer libro de relatos de la escritora sucreña Jacqueline Urzola. Ese universo que ella retrata, más que gustarme, lo sufro porque lo conozco bien.

La palabra “universo” no deja de tener su peso, pero es importante porque se refiere, en particular, a la geografía donde transcurren tanto sus primeros relatos como los consignados en 'Si hasta Jesús pecó, este nuevo libro', que, al igual que el anterior, es episódico y no unívoco: cada uno de sus textos contienen una riqueza de sentidos y de lenguaje que provienen de ese caribe que no es litoral sino sabanero, interior, y que tiene territorios en los departamentos de Sucre, Córdoba, Magdalena, Bolívar, Cesar, La Guajira y Atlántico. Son, pues, historias de la costa profunda, de aquella que no toca el mar y en la que sus habitantes que son considerados por los rivereños, cachacos. Y eso, para cualquier lector de literatura quiere decir que provienen de Macondo, a pesar de que ninguno de sus personajes se eleve.



Este universo, insisto, es tierra de nómadas: los personajes de los ocho relatos se mueven por toda esta geografía con tal naturalidad, que se recorren grandes distancias para conseguir telas, tinturas, adornos, préstamos bancarios, documentos legales. Y ese lugar de la trashumancia es bastante plausible en 'Vivir para contarla', las memorias de García Márquez. Pueblos a los que ahora correctamente se les llama municipios como Piojó, Sahagún, Montería, San Marcos, Sincelejo (siendo este el principal), Corozal y una que otra vez, Barranquilla y Cartagena como polos de desarrollo.



Cada una de las historias gira alrededor de un personaje femenino que es a la vez un mundo en sí mismo y en los que la autora fija una mirada con escalpelo de ese entorno cercano, familiar; de amistades algunas veces atravesados por la injusticia, la inequidad, la política, el paramilitarismo, el narcotráfico, el machismo, pero también por el desparpajo, la alegría, la solidaridad y la sorprendente hospitalidad costeña.

'Si hasta Jesús pecó' es de editorial Planeta. Foto: archivo particular

Además de esa exterioridad tan bien lograda, está el uso del lenguaje en varios casos objeto de experimentación estilística, como en el cuento 'Anoche vi Victoria' escrito fonéticamente: “Vidales no ponía sebo pa dormí si no cuando había bebío mucho agua…”.



En varios relatos, además, Urzola da cuenta del uso de vocablos arcaicos y locales que enriquecen las narraciones y las dotan de una densidad hermosa por la música de las palabras como fundillo, tirria, patuleca, ripiar, pudín, revólveres ñatos, pocotón o guindar.



Siempre he considerado que los escritores que leo y respeto con atención tienen que hablar de comida. En este libro, los desayunos son un festín de yuca, huevos con plátano verde espichao, bollo con queso, totuma de café con leche, ñame sancochao, ajonjolí y berenjenas.



Los sueños no son aquí el pasto de las interpretaciones freudianas: son casi siempre visitas de los difuntos, premoniciones, clarividencias.



El cuento que da título a esta recopilación de cuentos, no ha estado exento de polémica o de preguntas que me han hecho como una de sus primeras lectoras: ¿Cómo así que Si hasta Jesús pecó? Pues hay versiones y la del título parece haberse colado en la costa. José Saramago, por ejemplo, en el Evangelio según Jesucristo y que se basó en uno de los evangelios apócrifos, amancebó a María Magdalena con Jesucristo. Para los que esperen encontrar una discusión teológica, bájense de ese bus de inmediato. Se trata, sencillamente, de la frase con la que una amiga trata de tranquilizar a la protagonista por la presunta infidelidad de su marido.



Betrand Rusell decía que “la cuestión suprema de una obra de arte reside en cuán profunda pueda la vida emanar de ella”. Al leer estas páginas doy fe de que de esta colección de cuentos emana una vida muy profunda.



CARMEN BARVO*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

*Editora, lectora y consultora internacional. Durante quince años fue la directora de Fundalectura.