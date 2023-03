En español ya existe la palabra "vestíbulo", pero ¿sería correcto adaptar el extranjerismo "hall" como "jol"? La respuesta de la Real Academia Española (RAE) es afirmativa, al igual que lo son las palabras "jáquer" y "wiski".



Es una de las cuestiones que resolverá la segunda edición del Diccionario Panhispánico de Dudas (PDP), presentada por su director, el académico Salvador Gutiérrez Ordóñez, en Cádiz (suroeste de España), donde se celebra el IX Congreso Internacional de la Lengua Española.

Como equivalentes españoles de la voz inglesa "hall", explica el PDP, pueden usarse, según los casos, 'vestíbulo', 'entrada' o 'recibidor'. La adaptación del anglicismo es innecesaria, pero de hacerse, la grafía "jol" sería posible y correcta.



De hecho, ya existe documentación de esa forma en español: "Me esperas en el jol del hotel o fuera en la puerta, preparado para subir al coche, porque allí no se puede parar más de un par de minutos", según escribe el español Gregorio Salvador en el libro "El eje del compás".



Lo mismo ocurre con "wiski", una palabra que se veía como un extranjerismo hace años, ya que la W y la K estuvieron "condenadas" y no formaban parte de alfabeto del español.



La forma aceptada era "güisqui", hasta que esas dos letras pasaron a estar incluidas en el abecedario. Desde ese momento, la grafía "wiski" tiene el ADN del español, indicó el académico.



El uso de la palabra "balé" en lugar de "ballet" ha quedado "para más adelante", añadió, además de explicar que los expertos decidieron que permitir su uso sería arriesgado.



El director del DPD recordó cómo la primera edición de este diccionario, de noviembre de 2005, fue una revolución dentro de la RAE, ya que esta dirigido a resolver dudas de muchos millones de hispanohablantes.



Respecto al Diccionario de la Lengua Española, la 24ª edición se publicará en 2026, según indicó su directora, Paz Battaner.



Un diccionario que recibe millones de consultas en línea; por ejemplo, en abril de 2022 se seleccionaron 50 millones geolocalizadas desde decenas de países.



La voluntad es que haya, además de la versión en línea, una edición limitada en papel de esta 24ª edición "para preservar la tradición", dijo el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.



EFE