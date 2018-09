Barranquilla vuelve a coquetearle al libro: ¿será esta la vencida?

Es como de no creer. Barranquilla, la ciudad que por su tradición intelectual debería ser la pionera de una fiesta alrededor de los libros desde hace muchos años, hasta ahora realizará la primera edición internacional de este tipo de evento. A partir de este miércoles, y hasta el próximo domingo, varias decenas de autores se darán cita en el Malecón del Río.



Sería interesante saber qué habrían pensado Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas o la poeta Meira Delmar, por mencionar algunos de los miembros del Grupo de Barranquilla, de que su ciudad se hubiera demorado tanto en apostarle a esta iniciativa.

Sin embargo, siempre resultará una noticia alentadora, para los amantes de los libros y la lectura, que una administración como la actual tomara el liderazgo de realizar una feria literaria (Libraq) como la que se merece la capital del Atlántico.



“Libraq, precisamente, nace desde ese deseo: de tener en Barranquilla espacios en torno a la cultura del libro y la cultura. Desde hace un año, por iniciativa de la Alcaldía, se empezó a explorar cuál era el modelo que mejor le convenía a la ciudad. En ese proceso se unió luego la gobernación”, anota Alexandra Vives, directora del evento.

De esta manera, se determinó que debía ser un encuentro de corte internacional en un gran espacio público. Y el lugar no puede ser mejor: el nuevo y hermoso Gran Malecón del Río y el Centro de Eventos del Caribe, que recibirán cerca de 60 plumas nacionales y extranjeras, en un evento que espera convertirse en otro de los referentes culturales de esta ciudad. Su lema: ‘Barranquilla lee de cara al río’.

Entre los invitados a esta primera edición se encuentran la escritora y activista de derechos de la mujer Tererai Tren (Zimbabue), Juan Carlos Quezadas (México), Paloma Valdivia (Chile) y Fanuel Díaz (Venezuela).



Además, los cubanos Antonio Orlando Rodríguez (Premio Alfaguara de Novela 2008) y Armando Correa (La niña alemana). De España llegan Ana Garralón, Marta Altés y el ilustrador Puño, mientras que de Argentina estarán Ezequiel Dellutri, Juan Forn, Pablo Alabarces y Vanina Starkoff.



De Colombia se destacan Giuseppe Caputo, Piedad Bonnett, Mario Mendoza, Irene Vasco, Camila Chaín, Efraím Medina, Gloria Esquivel, Mauricio Vargas, Julio Paredes y Patricia Engel, entre otros escritores.



Iniciativas como estas pueden contribuir a mejorar el promedio de libros leídos al año por personas de 5 años y más que, según la más reciente Encuesta Nacional de Lectura, ubica a la Arenosa en el puesto 23, entre las 32 principales ciudades del país, con 4,3 libros. Los cuatro primeros lugares los ocupan Medellín (6,8), Bogotá (6,6), Tunja (6,5) e Ibagué (6,1).



“El objetivo principal de la feria es el de promover la cultura del libro y la lectura a través de tres espacios o ejes fundamentales en los que operará la feria: unos talleres, una franja de conferencias y una gran muestra editorial”, explica su directora.



En el primer componente, explica Vives, varias entidades culturales desarrollarán una programación dirigida a crear encuentros de acercamiento entre lectores y libros, como lecturas de cuentos, recitales, talleres de escritura creativa o trueque de libros.



Por su parte, la franja central de conferencias girará en torno a su lema, anota Vives. “Precisamente, haciendo referencia a que Barranquilla, como ciudad, ha entrado en una etapa muy importante de renovación urbana, que incluye el rescate de la zona frente al río”.

El Gran Malecón del Río, en Barranquilla, será la sede de Libraq. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

Pero, además, varias de las charlas se centrarán en la idea de “el objeto de leer”. “Hemos invitado a nuestros participantes a reflexionar en torno a por qué leemos, para qué leemos y todas las motivaciones que tenemos como lectores”, anota su directora.



Al intentar explicar por qué Barranquilla se demoró tanto en apostarle de manera decidida a los libros, tanto su directora como varios expertos lo atribuyen a la falta de constancia.



“Ha habido muchos intentos que no han tenido éxito. Creo que lo que no ha habido es continuidad. Estos son escenarios que comienzan en pequeña escala y con el tiempo, gracias a su continuidad, se consolidan como espacios integradores. Y en esta oportunidad, la apuesta está no solo en haber hecho esta primera edición sino en darle una continuidad a un proceso que se vuelva integral”, dice Vives.

La iniciativa contó con el apoyo de Corferias y de la Cámara Colombiana del Libro, con amplia experiencia en estos encuentros.



