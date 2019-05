Así es el show de Silvestre entre acordeoneros clásicos

Ese vallenato con el que Silvestre Dangond creció, en su natal Urumita, cuando soñaba con evocar a los grandes artistas, es el que protagoniza la gira ‘Entre grandes’, que comienza oficialmente hoy en el Movistar Arena de Bogotá, aunque ya tuvo un abrebocas en el reciente Festival de la Leyenda Vallenata, en Valledupar.

“Me crié entre grandes y estoy entre grandes”, dijo Silvestre en ese primer show, el de antesala, uno que tuvo el lujo de extenderse a casi tres horas.



Otros conciertos suyos del pasado han mostrado vanguardia, bailes actuales, fusiones y coreografías más universales. En este, la consigna es mostrar que el vallenato que influyó en su formación artística, la base de la música actual. Una música grabada por voces como la de Diomedes Díaz, Rafael Orozco o Poncho Zuleta que, por más que pasen los años, que lo tiene todo para seguir brillando si se le da una puesta en escena como la que Silvestre le da en esta gira.



Clásicos como Sin medir distancias –famosa en versión de Diomedes Díaz– o Qué será, éxito del Binomio de Oro toman otra dimensión en un espectáculo de corte internacional, con las luces, las pantallas, el juego de imágenes y el sonido de un show de alta gama.



Cabe recordar que no hace ni diez años que los artistas vallenatos aún debatían si su género daba para salir de los toques (improvisados, a veces sin ensayo y sin orden y sin un video de apoyo en escenario) para invertir en la puesta en escena. Carlos Vives ya lo había hecho, pero, claro, él era visto como un artista aparte.

Silvestre invitó a ocho acordeoneros. Lucas Dangond, que lo acompaña hace años, tendría que compartir con veteranos del vallenato de otras épocas.



Comienza Gonzalo Arturo ‘Cocha’ Molina, rey de reyes 1997. En Valledupar arrancó con Sin medir distancias. Pero se sabe que con cada uno de los invitados, Silvestre preparó diez canciones, para poder variar el repertorio. Con cada invitado canta dos o tres temas.



Algunos cambian sobre la marcha. “Yo soy orgánico, no me gusta tener libreto”, explicaba Silvestre en el concierto del festival, para expresar que le gusta que las cosas vayan saliendo naturalmente: “Salga sapo o salga rana”, dijo.



En medio de las canciones, Silvestre introduce algún recuerdo que ubica al público con el acordeonero que lo acompaña.



De Julián Rojas, el rey vallenato de San Andrés, el segundo en aparecer en escena, recordó que asumió la responsabilidad de tocar el acordeón en el Binomio de Oro durante la etapa en que Israel Romero superaba un cáncer. Por eso, Rojas se encargó de recordar esas canciones.



Lucas Dangond aparece en diversos momentos, cuando Silvestre busca cantar alguna canción de su repertorio. Y aunque dijo que no quería interpretar nada que se saliera del vallenato, en Valledupar se salió de esa línea para interpretar su reciente éxito, Justicia, a manera de excepción.



En medio de las canciones, Silvestre se permitó comparar en una misma canción, la forma como sonaba con el estilo de hace tres décadas y cómo suena con los arreglos actuales.

Julián Rojas, acordeonero y rey vallenato sanandresano, es uno de los acordeoneros invitados a esta gira. Foto: Prensa Silvestre Dangond

Con Emiliao Zuleta Díaz, interpretó 039, de Alejo Durán. De él expresó que mientras las nuevas generaciones imitan a Juancho Rois, Israel Romero y Omar Geles, “al único que no han podido imitar es a Emilianito”.



Siguieron canciones con Álvaro López, Franco Argüelles y Omar Geles, compositor de muchos de sus éxitos.



“Y dicen que Silvestre no quiere darles importancia a los acordeoneros. ¿Y ahora qué han de decir?”, comentó para recordar que esta gira responde a esa crítica.



Esta iniciativa motivó a que otros artistas vallenatos empezaran a organizar otros formatos de presentación. Un ejemplo: Rafa Pérez (ex-Kavrass) que en el festival estrenó un formato acompañado de compositores clásicos.

Dónde y cuándo

Silvestre Dangond. ‘Entre grandes’. Movistar Arena de Bogotá, 10 de mayo. Medellín: Sábado 11 de mayo, estadio Atanasio Girardot. Informes y entradas: Tuboleta.com