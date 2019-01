Superhéroe le enseñará a Jesús a salvar a la humanidad en cómic de DC

El próximo 6 de marzo DC Comics publicará el primer número de “Second Coming”, una historieta que se centra en la segunda venida de Jesucristo. En esta ocasión, Jesús deberá aprender a ser el salvador de la humanidad y para ello compartirá apartamento con Sun-Man, un superhéroe todopoderoso análogo de Superman.

Mark Russell, escritor de este cómic, aseguró en una entrevista concedida al medio especializado en historietas Bleeding Cool que “Second Coming” muestra el regreso de Jesús a la tierra luego de que fue encerrado por Dios padre como castigo por haberse dejado capturar y crucificar tan rápidamente.



“Dios ve a este superhéroe (Sun-Man) en la Tierra unos miles de años más tarde y dice ‘¡eso es lo que quería para ti!’. Así que envía a Jesús a aprender de este superhéroe. Finalmente, ambos aprenden cosas del otro”, aseguró Russell en la entrevista.

Por otra parte, de acuerdo a la reseña publicada en la página de DC Comics, Jesús deberá aclarar de lo que trata su Evangelio ya que las iglesias católicas y no católicas han malinterpretado las cosas.



La molestia por parte de cristianos no se ha hecho esperar y se ha creado una campaña de recolección de firmas en CitizenGo para que DC no publique el cómic apelando a que atenta directamente contra el cristianismo, en tanto que muestra la muerte de Jesús, hijo de Dios, como un error y no como su misión salvadora. La campaña aspira a recolectar 100.000 firmas, de las cuales ha conseguido 54.192.



