Una de las actividades que me llama la atención cuando salgo de viaje es conocer los espacios culturales de las ciudades que visito. Los museos, las exposiciones y las salas de concierto le brindan al viajero la oportunidad de entender la intimidad artística del país anfitrión.

En la búsqueda de programas para asistir durante una corta estancia en México, me encontré con la ópera bufa del compositor mexicano Daniel Catán titulada Salsipuedes.



El hecho me causó curiosidad porque ya había asistido a Florencia en el Amazonas, otra ópera del mismo compositor que se presentó en Colombia recientemente y de la cual escribí un artículo. Pero me llamó aún más la atención que el director musical de toda la temporada fuera el bogotano Ricardo Jaramillo –el mismo que dirigió el montaje de Bogotá–, esta vez a cargo de cuatro funciones programadas en el recinto cultural más emblemático del DF, el Palacio de Bellas Artes.

Encontrarse a un colombiano como director invitado en uno de los teatros mas importantes de Latinoamérica no es nada fácil, por lo que decidí asistir a la función.

Gracias a una temática de corrupción estatal que incluye mandos militares, romances fallidos y momentos de acción enmarcados en una música claramente caribeña con el güiro y las congas acompañando tumbaos de piano salsero, la obra Salsipuedes resulta muy cercana al público latinoamericano.



Pude apreciar cómo reaccionaban mis vecinos de silla a muchas de las escenas cómicas de esta puesta en escena: primero con sonrisas discretas y luego abiertamente con carcajadas. Esta fue una de las impresiones gratas de ver triunfar a un compatriota en tierras lejanas y con un medio tan complejo como la ópera, donde la dirección de voces que se mueven por el escenario presenta retos difíciles para lograr su acople con los músicos ubicados en el foso.



Con la batuta nítida y legible de Jaramillo se sincronizó todo este engranaje musical, en el que participaron dos generaciones de cantantes mexicanos de primera línea, la orquesta y el coro del Teatro de Bellas Artes. No es extraño –aunque tampoco es frecuente– que le confíen a un colombiano la batuta o el papel protagónico en montajes internacionales de ópera, el caso de Andrés Orozco-Estrada en Viena es otro ejemplo de que avanzamos en la dirección correcta.



ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical.

Correo: acevemus@yahoo.com