Coca-Cola, queer, vaso de agua, transicionar, big bang, trasegar

“Mientras pide una coca-cola zero y se sienta” (Bocas). La Ortografía de la lengua española, 2010, p. 506, dice: “Las marcas y nombres comerciales son nombres propios, y deben escribirse con mayúscula inicial”. Da como ejemplo justamente Coca-Cola. Y agrega: “Cuando se utilizan para designar objetos o productos de la marca en cuestión, debe mantenerse la mayúscula asociada al nombre propio. Da como ejemplos “un Porsche usado”, “un Nokia 3210”, “zapatos Manolo Blahnik espectaculares”. En consecuencia, debió escribirse “… una Coca-Cola sin azúcar…”.

Otras citas de la revista Bocas:



“Usted algunas veces ha dicho que es queer”. La palabra inglesa queer, que significa ‘raro’, se usó originalmente como peyorativa para referirse a quienes no se alinean en la heterosexualidad, sino que tienen unos principios y una conducta alternativa, como puede ser un hombre que mediante tratamiento hormonal, psicológico y quirúrgico pasa a ser mujer, y ya mujer opta por una conducta lesbiana. Se escribe en cursiva, por ser voz extranjera, y ya no es peyorativa, pues los mismos individuos queer tomaron el término y lo adoptaron como bandera de su opción sexual.



“Los hombres no, ellos se ahogan en un vaso con agua”. Mejor: “... en un vaso de agua”, como está registrado este dicho en el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, “ahogarse en un vaso de agua”, que significa ‘apurarse y afligirse por liviana causa’.

“Uno no transiciona para conseguir hombres”. El verbo transicionar, que aún no figura en el DLE, viene del sustantivo transición, ‘pasar de un modo de ser a otro’, y se usa para referirse específicamente al paso de hombre a mujer o de mujer a hombre.



El ‘big bang’



Cita: “Tampoco comprenderíamos nuestro universo desde el Big Bang”. El nombre de la ‘gran explosión en la que tuvo lugar el origen del universo’ se escribe en cursiva, por ser inglés, y con minúscula, big bang, según el DLE, 2014. El Diccionario panhispánico de dudas, 2005, propone traducirlo como “gran explosión”. Resulta curiosa la aclaración científica de que no se trata de una explosión propiamente dicha, como se entiende hoy, pues, según la teoría cosmogónica que propone esta hipótesis, el universo se inició como una singularidad infinitesimalmente pequeña, con una expansión (no explosión) de la materia en el espacio.



Trasegar



Pregunta: ¿Trasegar es solo ‘pasar un líquido de un recipiente a otro’?, N. J.

Respuesta: También es ‘mudar de un lugar a otro’. Por eso metafóricamente se habla del “trasegar de la vida”, es decir, de los cambios que va dando alguien a lo largo de su existencia, y de lo que sucede como efecto de esos cambios.

FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria@fernandoavila52