Siglas, acrónimos, símbolos, abreviaturas / El lenguaje en el tiempo

Citas: “Investigan intoxicación de 60 niños en hogares del Icbf”, (El Heraldo), “El Cesa fue el escenario escogido para realizar la Entrevista de Grandes Líderes” (La República).

Comentario: Las siglas se escriben en mayúscula sostenida en los siguientes casos: cuando son muy breves, de dos o tres letras, UN (Universidad Nacional), RCN (Radio Cadena Nacional); cuando no son lexicalizadas, es decir, no se intercalan las vocales necesarias para leerlas, ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), ACPM (aceite combustible para motor), y cuando son lexicalizadas pero confundibles con una palabra común, CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración), que se puede confundir con el verbo, “Rodríguez cesa en su cargo”; IDEA (Instituto de Estudios Ambientales), que se puede confundir con el sustantivo, “¡Qué buena idea!”.



Las siglas lexicalizadas inconfundibles se pueden escribir en mayúscula sostenida, ICFES, DIAN, DANE, o con solo la inicial mayúscula, Icfes, Dian, Dane, según se prefiera.

Acrónimos

Citas: “Aprendices SENA con miedo a la privatización” (El Diario del Otún), “ICETEX abrió créditos que beneficiarán a 82 bachilleres” (Radio Santa Fe).



Comentario: Las siglas se construyen con las iniciales del nombre completo, UIS (Universidad Industrial de Santander), mientras que los acrónimos se forman con esas u otras letras que permitan diseñar una palabra lexicalizable y publicitariamente fuerte, Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje), Icetex (Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior). Estos se escriben con inicial mayúscula.

Símbolos

Citas: “Carro accidentado en la Autopista iba a más de 100 Km/h” (RCN), “A la fecha contamos con más de 751 Kw/h de energía ahorrada” (El Espectador).



Comentario: Los símbolos son establecidos por la ISO, y tienen el mismo significado en todos los idiomas. Hay símbolos escritos enteramente en mayúscula, H (hidrógeno), USD (dólar de los Estados Unidos); símbolos que combinan mayúscula y minúscula, Cd (cadmio), kW (kilovatio), y símbolos que se escriben enteramente en minúscula, km (kilómetros), h (hora), que combinados dan el símbolo km/h (kilómetros por hora).

Abreviaturas

Citas: “Hecol Ltda tuvo que esperar 10 años para construir el Hotel Mercure” (W Radio), “Oxford United Vs Manchester City (1:45 PM). Manchester United Vs Derby County (2:00 PM) (Caracol).



Comentario: Las abreviaturas suelen llevar punto, lo que no pasa con siglas, acrónimos ni símbolos, Ltda. (Limitada), vs. (versus), p. m. (pasado meridiano). Hay abreviaturas con todas las letras mayúsculas, A. T. (Antiguo Testamento), EE. UU. (Estados Unidos), C. C. (casilla de correos); con todas las letras minúsculas, a. m. (antes del meridiano), c. c. (cédula de ciudadanía), y combinadas, Bs. As. (Buenos Aires), Cía. (Compañía), Dr. (doctor).



Listas bastante completas de símbolos y abreviaturas se pueden consultar en apéndices del Diccionario panhispánico de dudas, 2005, también disponible en línea.



FERNANDO ÁVILA

En Twitter: @fernandoavila52