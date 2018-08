Monosílabos con tilde, ha habido, días atrás y cristo

“Esta tierra bonita, la tierra del Huila, que vió nacer al autor de la canción” (Crucigrama). Todavía hay quien tilda fué, dió, vió, fé. Estas tildes se eliminaron en las Nuevas normas de prosodia y ortografía, de 1952. ¡Hace 66 años! Actualmente se escribe fue, dio, vio, fe.

En años más recientes se eliminaron las tildes de Sion, ion, guion, truhan, entre otros. Quedaron con tilde algunos monosílabos, como el pronombre tú, “¡Tú eres lo máximo, Chapulín!”, para distinguirlo del adjetivo tu, “Tu dona está lista”; el pronombre él, “Él se fue”, para distinguirlo del artículo el, “El avión se fue”; el pronombre mí, “No se vaya sin mí”, para distinguirlo del adjetivo mi, “No se vaya sin mi jefe”.



Esta es la llamada tilde diacrítica (‘que distingue’), de tal manera que no es lo mismo “Sí pagó la deuda”, frase en la que “sí” afirma, que “Si pagó la deuda…”, comienzo de frase en la que “si” es condicional (“Si pagó la deuda, debe tener el recibo”).



La lista incluye el sustantivo té, “¡Un té caliente, por favor!”, para distinguirlo del pronombre te, “¡Te amo!”; el verbo sé, “No sé nada”, para distinguirlo del pronombre se, “Se armó la gorda”; el verbo dé, “No dé papaya”, para distinguirlo de la preposición de, “Jugo de piña”; el pronombre sí, “La pelada ya volvió en sí”, para distinguirlo del condicional si, “Si me ama, deme el cuadre”; el interrogativo o exclamativo qué, “¡Qué gusto verte, ala!”, para distinguirlo del relativo que, “El senador Mockus, que fue alcalde”!; el interrogativo cuál, “Nadie sabe cuál es la clave”, para distinguirlo del relativo cual, “Déjelo tal cual”, y el exclamativo cuán, “¡Cuán grande es mi amor por ti”, para distinguirlo del relativo cuan, “Cayó cuan largo era”.



No se ha tildado nunca, y no debe hacerse ahora, ti, “Sin ti no podré vivir jamás”. En cuanto a la conjunción o, hay que aclarar que nunca debió llevar tilde en “gatos o perros”, pero sí en “3 ó 4”, para que no se confundiera con el cero (0).



La Ortografía del 2010 eliminó definitivamente esa tilde. Ahora se escribe “3 o 4”, que gracias a la claridad de las fuentes tipográficas nadie va a confundir con “304”.

Más gazapos

“Había sido asesinada hace cinco días atrás” (Caracol Radio). Mejor: “… hace cinco días” o “…cinco días atrás”, para evitar la redundancia.



“Lleras le regaló un crucifijo, y el Papa, un Cristo de oro”. Mejor: “… un cristo de oro”.

“Alí, gran excampeón mundial”. Mejor: “gran campeón”, pues ex- (‘dejó de ser’) se usa solo para personas vivas.



