El lenguaje en el tiempo

Fundéu declaró emoyi como Palabra del Año 2019. El término identifica la ‘figura dibujada, con valor simbólico, en mensajes de wasap’. En España se pronuncia y se escribe emoji; en Colombia, emoyi.

Ordinales



Para referirse en radio y televisión al Festival de Música de Cartagena de este año, se puede decir “versión catorce del Festival” o “Decimocuarto Festival”. La escritura “Décimo Cuarto” también es válida, aunque algo extraña por su falta de tradición.



La Feria de Manizales de este año fue la 64. Formas correctas de referirse a ella en radio y televisión son “versión sesenta y cuatro de la Feria”, “Sexagesimocuarta Feria” y “Sexagésima Cuarta Feria”.



La diferencia de escritura de las dos últimas corresponde a la norma académica según la cual ciertos números ordinales se pueden escribir en una o en dos palabras. Si se opta por formar unida, la variación de género va solo al final, “sexagesimocuarta” (no “sexagesimacuarta”), y la tilde del primer componente desaparece. Si se opta por la forma separada, la variación de género va en cada componente, “sexagésima cuarta”, y la tilde del primer componente se conserva.



Titán

Cita: “(María Victoria) Blanco es considerada la titán femenina que ha luchado por preservar la biodiversidad…”.



Mejor: “El titán…”, siempre en masculino, aunque se refiera a mujer, como as y testigo, “María Victoria es un as de la ecología”, “María Victoria es un testigo confiable”, “María Victoria es un titán de la lucha por…”.

Sherpa y élder



Pregunta: ¿Cómo se traducen al español sherpa y elder?, Jorge Rojas Parra.

Respuesta: Para referirse al ‘natural de Nepal que habita las laderas y valles del Himalaya oriental’ se puede usar la palabra inglesa sherpa, que no tiene traducción.



Debe ir en cursiva, pues el dígrafo sh no existe en español. Por eso, voces inglesas como shampoo y short se han adaptado en las formas champú (DLE) y chor (Diccionario de americanismos) sin mayor éxito en el lenguaje escrito. El encuentro de las letras s y h puede verse en vocablos como deshereda y deshace, en las que cada una de esas dos letras forma parte de sílabas distintas.



En cuanto a elder, sinónimo de ‘anciano’, se puede españolizar con la tilde, élder, tal como lo hace este periódico, “El élder Jhon Gallego, líder regional de la Iglesia, dice que el nacimiento de esta se remonta a la gran apostasía”. El clero católico está compuesto de menor a mayor por diáconos, presbíteros y obispos. En las iglesias cristianas esos rangos se llaman respectivamente diáconos, ancianos y pastores. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) el presbítero o anciano se llama élder.







Fernando ávila

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52