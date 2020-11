Prohibido prohibir / Opinión

La medida gubernamental que impide que los mayores de sesenta años vayan a sus lugares de trabajo para evitar riesgo de contagio, los condena al óxido y les quita oportunidades que si tienen otros solo por ser más jóvenes.

Muchos de los sesentones están en el último tramo de su vida laboral y tienen proyectos pendientes, que al postergarlos indefinidamente pueden quedar inconclusos. Otros no terminan de cumplir sus requisitos de pensión y requieren de los próximos años para completarlos, con la incertidumbre de no llegar a esa meta. Por otra parte, el efecto psicológico de saberse más vulnerable y el hecho de ser discriminado por la edad, es devastador. Las destrezas viejas ya no funcionan igual en el entorno virtual que se mueve el planeta, esto favorece a los nativos digitales que pueden pasar días enteros atornillados a una pantalla sin desconectarse ni siquiera para ir al baño.

Ahora miremos el lado bueno del asunto. Se ha evitado el contagio de un sector que aumentaría la presión en las UCI, muchos sesentones pueden teletrabajar gracias a la medida sin el riesgo de perder sus puestos. Algunos están dando el paso a lo digital, quizás con aciertos y con errores, pero sobre todo con mucho aprendizaje. Para ser equilibrados en el juicio a esta medida, menciono también a los jóvenes que recién empiezan su vida laboral.



Muchos sufren la incertidumbre de no tener tantas oportunidades de trabajo como las que había antes. Cuando lo consiguen, no pueden ir a los lugares de trabajo donde el contacto es vital para aprender el oficio. Existe el precedente de los mayores de setenta, que combativamente liderados por Ruddy Homes, lograron derogar la medida que les prohibía poner un pie en la calle. A comienzos de la cuarentena era muy impactante ver a los familiares de estos adultos visitándolos a gritos desde el andén, para no exponerlos al virus.



La cuarentena tiende a invisibilizar a ciertos grupos como los niños que se quedaron sin colegios y a los adultos que parecen vetados de las calles. Es hora de revisar esta drástica medida y darle opciones a los que las perdieron por el virus.

ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com