Chick Corea / Opinión

Mi único encuentro cara a cara con el pianista Chick Corea ocurrió en el escenario del Boston Symphony Hall en 1983, donde acababa de presentar un formidable recital junto al vibrafonista Gary Burton con el acompañamiento de un cuarteto de cuerdas.

Me subí a felicitarlo mientras recogía sus pertenencias del atril y súbitamente me miró a los ojos y me dijo de frente: ‘¿Ud. está trabado?’

​

Le respondí aturdido que había ido a nadar antes del concierto y por eso tenía los ojos rojos.



Corea me dio algunas recomendaciones mientras terminaba de guardar sus partituras con un tono de voz poco agresivo, más bien amigable y paternal.



Esas recomendaciones eran parte de las enseñanzas que este gran músico predicaba como miembro de la iglesia de la Cienciología.



El encuentro fue desconcertante debido a que me encontraba ante el principal responsable de mi pasión por la música y de que yo estuviese allí, en ese momento.



Llevaba casi diez años escuchando sus discos mañana, tarde y noche. Pero este desencuentro nunca afectó mi admiración por él, a pesar del impacto que me causó.



Mientras tanto, Gary Burton sonreía de oreja a oreja al otro lado del escenario, yo era su alumno en Berklee College of Music.



Estudiando y montando canciones de Corea como Looking at the World, 500 Hundred Miles High o Windows, he aprendido mucho y he cultivado infinidad de amistades que comparten el mismo interés por su música.



Estos lazos se crean constantemente en todo el mundo entre extraños que se unen gracias al gran nivel de las canciones de Chick Corea. Son magnéticas y su valor como patrimonio de la humanidad es difícil de estimar, no cabe la cifra en ninguna calculadora. La reacción de las redes sociales ante su fallecimiento me asombró profundamente porque las publicaciones sobre jazz solo tienen eco en un pequeño nicho de músicos.



Pero la noticia de su fallecimiento ha ocasionado reacciones de gentes tan diversas y de tantos rincones del planeta que se evidencia que estamos ante un ser excepcional. Su secreto era la articulación rítmica precisa y limpia al tocar el piano, este recurso le permite a cualquier oyente seguir la música de Corea sin perderse, por compleja y disonante que esta sea.

A este gigante del piano jazz le debo mucho y le quedo eternamente agradecido. En jazz descanse.

ÓSCAR ACEVEDO

Especial para EL TIEMPO