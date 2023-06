Pocas veces sale a la luz en Colombia un trabajo como 'Semblanzas', el disco que acaba de publicar William Maestre con ocho de sus composiciones recientes. Este proyecto realizado con el apoyo de la Universidad El Bosque, donde William es profesor, reúne una serie de virtudes que vale la pena analizar.

Este músico bogotano ha desarrollado su carrera de pianista, arreglista y compositor a lo largo de cuatro décadas, concentrado en el jazz y en sus fusiones latinas. Canciones suyas como 'Magenta' han sido interpretadas por la Big Band Bogotá, y él ha participado en otras ediciones del festival Jazz al Parque como arreglista e intérprete.



Dirigió la big band de su universidad durante cuatro años y allí tuvo la oportunidad de conocer a fondo los arreglos de Count Basie, Thad Jones y Sammy Nestico, experiencia que le permitió analizar y aplicar las técnicas de orquestación de estos maestros.



Recientemente cursó una Maestría en Músicas Colombianas, donde se dedicó a explorar los ritmos del Caribe con el objetivo de integrarlos al formato big band. Sus canciones incluyen melodías claras a cargo de la sección de vientos con figuras muy ingeniosas para las transiciones y para cerrar las frases con contundencia.

(Tal vez quera leer: Fonseca habla sobre la emoción de grabar una canción al lado de Juan Luis Guerra).



Por lo general, William se aparta de la forma simple de la música popular y utiliza la forma extensa para incorporar variaciones al tema que lo realcen lo engrandezcan.



La sección rítmica está conformada por exalumnos suyos que logran un acompañamiento muy profesional y bien integrado al ensamble. Ellos juegan un papel clave al imprimirle frescura a este disco y le aportan una clara identidad caribeña con el uso de instrumentos típicos como la tambora, el alegre y el maracón.



Donde mejor se refleja la creatividad de este estudioso músico bogotano es en la armonía, el sonido coral y la densidad de los acordes con los que construye sus piezas, arropa a todo el ensamble y le da un sello propio a su música.

(Le puede interesar: Josh Homme, líder de la banda Queens of the Stone Age, reveló que tiene cáncer).



Esa sutil conducción de la armonía también les permite a los improvisadores desarrollar sus solos con mayor espacio, incluso les ayuda a distinguirse y a plasmar su personalidad en las improvisaciones.



La complejidad de los arreglos escritos por Maestre les exigió muchas horas de estudio a los miembros del ensamble para lograr el acople que caracteriza a Semblanzas. Pero este valioso aporte a la cultura colombiana puede pasar desapercibido si no se le da una amplia divulgación en varios frentes. Los medios audiovisuales son el canal principal para que el público acceda a esta deliciosa producción, pero también están los festivales y las grandes salas de conciertos que se van a lucir con su público si incluyen esta big band en su programación.



Las instituciones gubernamentales pueden participar con la publicación de las partituras para que estas obras se puedan tocar en otras ciudades de Colombia y el mundo.



La investigación que respalda este proyecto y las piezas audiovisuales que lo acompañan también pueden ser llevadas a universidades y colegios como material didáctico y como fuente de motivación. En esta producción discográfica confluyen varios aciertos que pueden llevarla a convertirse en uno de los clásicos colombianos del siglo XXI.

Óscar Acevedo

Músico y crítico musical

Correo: acevemus@yahoo.com

Más noticias

Netflix se plantea transmitir deportes en directo para sumar nuevos sucriptores

Maité Perroni hará fiesta para presentar a su bebé a compañeros de RBD

Víctimas de violencia sexual del conflicto escriben sus historias de su puño y letra