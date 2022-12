Decidí hacerle unas recomendaciones al Niño Dios cultural en lugar de escribirle la habitual lista de regalos, ojalá me haga caso.

Empiezo por solicitarle que nos apoye en la conquista de un público internacional que valore los mestizajes musicales colombianos. Los países emergentes que han entrado en la escena mundial lo han hecho integrando sus músicas nativas a un lenguaje global. Colombia ha escalado algunos escaños con grupos como Cimarrón y Édmar Castañeda, que con sus fusiones llaneras trazan un rumbo lleno de posibilidades, pero falta trecho.



La segunda recomendación es que nuestro patrimonio cultural sea elevado al mismo nivel de la salud o la educación. Me explico: las creaciones artísticas que logren el reconocimiento colectivo, deben pasar a la categoría de un bien accesible para toda la comunidad a través de herramientas estatales como museos, archivos, catálogos y otros medios de divulgación que le permitan al ciudadano disfrutar ese bien público.

Yo sé que pido demasiado, pero no estoy solo en esa iniciativa. En un encuentro reciente de ministros de Cultura llamado Mondiacult, la Unesco promulgó un acuerdo en el que la cultura fue declarada un bien común por todos los países firmantes, incluido Colombia.



Pongo el ejemplo del National Endowment for the Arts, una institución estatal que defiende y promueve las creaciones artísticas y los creadores de Estados Unidos.

La tercera recomendación al Niño Dios es que asesore a los promotores de la Ley de la Música, que se está tramitando en el Congreso, para que esa ley nos cobije a todos. Me causó gran sorpresa que una de sus propuestas pretenda quitarle a Sayco los recaudos con los que atiende las necesidades de sus mas de diez mil afiliados para destinarlos a otros fines. Es contradictorio desfinanciar a una entidad como Sayco, que ya atiende a muchos de los mismos ciudadanos que esta ley pretende beneficiar.

Sus promotores no tienen en cuenta la enorme infraestructura de recaudo que tocaría implementar para conseguir esos recursos. Por otra parte, es absurdo quitarles a unos músicos para darles a otros que no se han tomado el trabajo de agremiarse en entidades sólidas de gestión colectiva.



Y la lista sigue, por eso los invito a leer en mi próxima columna las recomendaciones que no cupieron aquí. Feliz Navidad.



Columna de Óscar Acevedo, músico y crítico musical. Correo: acevemus@yahoo.com

